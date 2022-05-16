Про це в ефірі національного телемарафону розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, повідомляє 24 канал. За його словами, на жаль, ніяких позитивних новин поки немає.

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Вода вимиває тіла загиблих з поховань у дворах житлових будинків

Андрющенко розповів, що в Маріуполі все залишається, як і було, попри усі спроби російських окупантів створити уявлення, що щось рухається в кращий бік.

"Постійно вони намагаються щось робити, у них постійно нічого не виходить. З останнього – зараз вони добралися до порту. Сьогодні підняли затоплений прикордонний катер і вдають, що збираються підняти те судно, що там затоплене в акваторії порту, яке заважає їм його використовувати", – зауважив радник мера.

Проте, за його словами, у загарбників нічого, окрім чергового пропагандистського ролика, не вийде, зважаючи на ту техніку, що в них є. Також росіяни намагаються налагодити у Маріуполі електропостачання, тож у місті знову розпочалися пожежі.

Вода тече в нас вулицями швидше до такого ступеня, що підмиває поховання, які люди зробили у дворах. І пишуть, що є такі випадки, що повимивало тіла загиблих з цих могил. Ну, тобто якийсь гротеск такий відбувається. Дуже страшний насправді. І новини здебільшого такі йдуть,

– зазначив Андрющенко.

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Загарбники не планують доводити місто до ладу

Андрющенко розповів, що загарбники також починають бомбардувати якимись документами про націоналізацію майна.

"Вчора (14 травня – 24 канал) видали якусь постанову з "бананових республік" і націоналізували все майно. У тому числі й приватне, і юридичних осіб. Тепер воно – націоналізоване. Це стосується галузі енергетики, галузі перевезення транспорту, галузі водопостачання тощо", – зауважив радник міського голови.

Він додав, що росіяни не розв'язують і не планують розв'язувати гуманітарні питання у Маріуполі. Тож те, що вони роблять, не призведе до нормального життя в місті. Водночас якщо окупанти спробують привести Маріуполь до ладу, вони можуть провернути певний сценарій контролю територій при відсутності достатньої репресивної машини, яку вони зможуть забезпечити.

"Є такий базовий сценарій контролю окупованих територій – маргіналізація населення. Доведення до виникнення всіляких банд, і потім малий військовий корпус, який залишається у місті, контролює ватажків банд, а ватажки банд вже безпосередньо контролюють місто", – зазначив Андрющенко.

Він підсумував, що Маріуполь швидко рухається саме до такого сценарію. Саме тому в місті не вистачає їжі та води, тож про покращення ситуації наразі не може бути й мови.

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