І не завжди лише через обстріли. Про це розповів Петро Андрющенко – радник міського голови Маріуполя.

Увага Путіну не дали відсвяткувати, – Смірнов про те, чому Росія не погодила екстракцію з "Азовсталі"

Загалом маріупольці повідомляють про нетиповий для мирного життя рівень смертності. Помирає багато людей середнього віку. Люди гинуть не від обстрілів, а наслідків окупації.

Нервові зриви, відсутність медичного сервісу, антисанітарія та знищений імунітет через голод – чотири вершники Апокаліпсису у Маріуполі,

– написав радник мера міста.

Він додав, що рівень смертності такий, що на місці ексгумованих могил у дворах одразу виникають нові.



Смертність у Маріуполі аномальна / Фото з телеграму Андрющенка

Що може врятувати людей

За його словами, тільки загальна евакуація і допуск гуманітарної допомоги з боку України здатні врятувати жителів Маріуполя, яких Росія буквально тримає у заручниках.

Ситуація у Маріуполі критична: останні новини

Ворог невпинно продовжує бомбардувати місто, застосовуючи при цьому заборонену міжнародними конвенціями зброю. Так, 14 травня окупанти знову вдарили по Донеччині фосфорними зарядами.

Також загарбники продовжують обстрілювати завод "Азовсталь", де у повній блокаді ворога перебувають українські захисники та захисниці. У військових залишилося вкрай мало їжі, щодо води – то вони п'ють один стакан технічної води на день.

Наразі є інформація, що в укриттях заводу "Азовсталь" перебувають більше ніж 600 тяжкопоранених оборонців Маріуполя. У зв'язку з відсутність медикаментів і нестачу медиків військові не можуть отримати необхідну допомогу.

Увага! Рідні захисників Маріуполя вимагають провести для українських військових екстракцію. Це процес виведення особового складу будь-якої армії з ворожого середовища, в район, контрольований дружніми силами. Для здійснення екстракції бійців Азовсталі потрібна згода трьох сторін. Однак Росія на цю процедуру не погоджується.

Жителям Маріуполя також суттєво бракує води. Гуманітарно-водна криза посилюється і через збільшення людей, і через потепління.

Варто глянути інтерв'ю з мером Маріуполя про окупацію та зрадників – 40 тисяч українців вивезли на край Росії: дивіться відео