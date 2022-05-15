Суттєво бракує води жителям Маріуполя

Одне із питань – водопосточання та нестача води. Воно залишається питанням номер один в місті. Про це повідомив радник маріупольського мера Петро Андрющенко.

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За його словами, відновлення централізованого водопосточання очікувано переторилось на "пшик". Це принесло людям іноді тонку струйку в кранах перших поверхів і озера на вулицях.

Забезпечення питною водою недостатьо. В пунктах розливу величезні черги, але навіть тут води на всіх не вистачає. Під особливою загрозою маломобільні та літні люди, які не можуть самотужки долати кілометри для набору води,

– заявив Андрющенко.

Він підкреслив, що гуманітарно-водяна криза посилюється і через збільшення людей, і через потепління.

Черга за водою біля лікарні №2 в Центральному районі: дивіться відео

Ситуація на Донбасі 15 травня: зведення Генштабу ЗСУ

За даними Генерального штабу Збройних Сил України, станом на ранок 15 травня російські окупанти продовжують наступати на кількох напрямках на Донбасі. При цьому ворог зазнає значних втрат.

На Слов'янському напрямку росіяни обстрілюють позиції наших військових, безуспішно намагались прорвати оборону ЗСУ, втративши багато живої сили та техніки. Наразі угруповання противника намагається відновити свої втрати та доукомплектувати підрозділи, щоб знову проводити наступальні дії у напрямку міст Слов'янськ та Барвінкове.

Триває ворожий наступ на Авдіївському, Лиманському, Курахівському та Сєвєродонецькому напрямках. Крім того, на Лиманському та Бахмутському напрямках російські війська здійснюють перегрупування.

У Маріуполі ситуація залишається надскладною – загарбники продовжують обстрілювати завод "Азовсталь", де у повній блокаді ворога перебувають українські захисники та захисниці.

Зауважте: після виконання пісні у фіналі Євробачення-2022 соліст гурту Kalush Orchestra звернувся до світу із закликом визволити наших військовослужбовців з "Азовсталі", що у Маріуполі. Олег Псюк пригадав, що Україна просить третю країну втрутитися, щоб допомогти бійцям вийти.