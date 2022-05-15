Существенно не хватает воды жителям Мариуполя

Один из вопросов – водоснабжение и нехватка воды. Он остается вопросом номер один в городе. Об этом сообщил советник мариупольского мэра Петр Андрющенко.

Читайте также Оккупанты пытаются восстановить электричество в Мариуполе – вспыхнули пожары

По его словам, восстановление централизованного водоснабжения ожидаемо переместилось на "пшик". Это принесло людям иногда тонкую струйку в кранах первых этажей и озера на улицах.

Обеспечения питьевой водой недостаточное. В пунктах разлива большие очереди, но даже здесь воды на всех не хватает. Под особой угрозой маломобильные и пожилые люди, которые не могут самостоятельно преодолевать километры для набора воды,

– заявил Андрющенко.

Он подчеркнул, что гуманитарно-водяной кризис усугубляется и из-за увеличения людей, и из-за потепления.

Очередь за водой возле больницы №2 в Центральном районе: смотрите видео

Ситуация на Донбассе 15 мая: сводка Генштаба ВСУ

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на утро 15 мая российские оккупанты продолжают наступать в нескольких направлениях на Донбассе. При этом враг терпит значительные потери.

На Славянском направлении россияне обстреливают позиции наших военных, безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ, потеряв много живой силы и техники. В настоящее время группировка противника пытается восстановить свои потери и доукомплектовать подразделения, чтобы снова проводить наступательные действия в направлении городов Славянск и Барвенково.

Продолжается враждебное наступление на Авдеевском, Лиманском, Кураховском и Северодонецком направлениях. Кроме того, на Лиманском и Бахмутском направлениях российские войска осуществляют перегруппировку.

В Мариуполе ситуация остается сверхсложной – захватчики продолжают обстреливать завод "Азовсталь", где в полной блокаде противника находятся украинские защитники и защитницы.

Заметьте: после исполнения песни в финале Евровидения-2022 солист группы Kalush Orchestra обратился к миру с призывом освободить наших военнослужащих с "Азовстали" в Мариуполе. Олег Псюк напомнил, что Украина просит третью страну вмешаться, чтобы помочь бойцам выйти.