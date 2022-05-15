Найбільша поразка Путіна

Радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов пояснив, чому так сталося. Про це він розповів 24 каналу.

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За його словами, Путін вже давно зазнає поразки у війні проти України. Однак найбільший його програш стався саме 9 травня.

Тоді він залишився сам-один, ніхто (зі світових лідерів – 24 канал) до нього не приїхав. Він не мав жодних перемог. Йому навіть не вдалося нічого зробити з Маріуполем, завдячуючи цим людям, які мужньо захищають "Азовсталь" і там саме зараз перебувають,

– зазнчив Смірнов.

Він переконаний, що ці люди – герої. Однак є причина, чому кремлівський глава не погоджується на екстракцію.

"Це його помста. Тому що вони не дали йому відсвяткувати, а без Маріуполя він просто не міг це зробити. Тож йому це "свято" просто зіпсували", – наголосив радник міністра.

І додав, що попри увесь тиск міжнародної спільноти, той факт, що Путін не дає змогу на екстракцію, це його особиста помста саме цим хлопцям та дівчатам, які мужньо захищають "Азовсталь".

Що таке екстракція, про яку просять захисники Маріуполя, заблоковані на "Азовсталі"

Захисники Маріуполя заблоковані російськими військами на території заводу Азовсталь вже близько двох місяців. Серед них понад 600 поранених. Кілька разів захисники Маріуполя просили застосувати до них процедуру екстракції (extraction).

Увага! За даними Ірини Верещук, на заводі Азовсталь у Маріуполі залишаються близько тисячі українських захисників, сотні з яких поранені. Вона також наголосила, що є шанс вивезти важкопоранених бійців з "Азовсталі".

Це процес виведення особового складу будь-якої армії з ворожого середовища, в район, контрольований дружніми силами. Для здійснення екстракції бійців Азовсталі потрібна згода трьох сторін.