Про це свідчить чергове перехоплення Службою безпеки України телефонної розмови окупанта з його колегою. У ній загарбник підтверджує, що вони гатять по території нашої держави негуманними видами озброєння.

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Окупант підтвердив використання Росією забороненої зброї в Україні

Фосфорні та касетні засоби ураження – це особливо небезпечні та негуманні види озброєння, що заборонені низкою міжнародних конвенцій. Отже, Росія грубо порушує закони та звичаї війни, застосовуючи їх у намаганні знищити якомога більше мирних українців.

Усі чекають, коли Володьку (Путіна – ред. 24 канал) це все за*бе, він війська виведе і "Тополя" сюди накидає. А так, все, що міжнародними конвенціями було заборонено – касети, фосфор, – нам все дозволили, все пускаємо туди,

– розповів окупант.

До слова, у Службі безпеки України зазначили, що неодноразово фіксували використання російськими загарбниками заборонених засобів ураження ще з 2014 року – у районі проведення АТО та ООС. Від початку широкомасштабного вторгнення ці воєнні злочини окупанти коять по всій лінії фронту. СБУ запевняє, що документує кожен з таких випадків.

Зокрема, перехоплення розмов окупантів та зібрані дані увійдуть до матеріалів у міжнародних судах, щоб кожен російський військовий злочинець не зміг уникнути покарання.

Російський окупант підтвердив використання забороненої зброї проти України: перехоплення СБУ

Нагадаємо, що 15 травня в Офісі Президента України повідомили про чергове застосування російськими окупантами фосфорних зарядів на Донеччині. Унаслідок ворожого обстрілу забороненою зброєю у селі Новокалинове Очеретинської громади згоріло кілька будинків.

Крім того, вранці 14 травня ворог обстріляв Дніпропетровщину "Ураганами" та касетними мінами. Під вогонь росіян потрапило село Шестірня, що у Криворізькому районі. Воно межує з Херсонською областю, яка нині майже повністю перебуває під тимчасовою окупацією. На щастя, постраждалих серед місцевих мешканців не було. На місцях виявлення касетних боєприпасів відпрацювали піротехніки.

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