Подоляк про спосіб покінчити з війною цьогоріч

Виявляється, це є спосіб, який допоможе це зробити. Про нього розповів радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк.

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За його словами, Україна насамперед не зацікавлена в затяжній війні з Росією, як і будь-хто у світі.

Ми не можемо покінчити з війною в цьому місяці, але можемо в цьому році,

– заявив Подоляк.

Так, рецепт перемоги простий – реальне нафтове ембарго + танки, літаки та артилерія.

Тільки тоді Україна зможе покінчити з війною, яку розпочала Росія, підкреслив радник керівника Офісу Президента.

До слова, раніше Подоляк казав, що Росія точно йде до поразки. Проте, за його словами, це питання часу та, на жаль, кількості наших жертв, які доведеться заплатити за свободу.

Що відомо про нафтове ембарго: головне

У попередніх п'яти санкційних пакетах Євросоюз підтримав заборону на імпорт російського вугілля та відключив деякі російські банки від SWIFT. Однак оскільки щодня з'являються все нові докази звірств росіян на території України, західні уряди збільшують військову підтримку Києва і змушені посилити санкційний тиск на путінський режим.

Так, Євросоюз підготував 6 пакет санкцій, який з-поміж іншого включає нафтове ембарго проти Росії.

Йшлося про відмову від російської нафти протягом 6 місяців та відмову від нафтопродуктів країни-агресорки протягом 8 місяців.

Але не всі країни готові позбуватися своєї енергозалежності.

Щоб прийняти нафтове ембарго хоч в якомусь вигляді, ЄС запропонував Угорщині та Словаччині відтягнути його до кінця 2024 року, а Чехії – до червня 2024 року.

Але навіть від такої пропозиції відмовилася Угорщина. Наша сусідка вимагає не поширювати ембарго на трубопровідну нафту або дотації від ЄС.

Разом з тим Німеччина, яка теж значною мірою залежать від російських енергоносіїв, намагається збавити санкційні темпи і послабити пропоновані іншими країнами ЄС позиції щодо обмежень російського енергетичного сектора.

Наразі кілька країн в ЄС запропонували відкласти нафтове ембарго, щоб прийняти всі інші санкції з шостого пакету.