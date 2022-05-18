Министерство иностранных дел Украины решило напомнить всем журналистам, что въезд на оккупированные территории со стороны России является незаконным. Об этом рассказал спикер украинского ведомства Олег Николенко.

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Напоминаем всем СМИ, что въезд на оккупированные территории Украины из России незаконный. Нарушители несут ответственность согласно законодательству Украины,

– объяснил Николенко.

По его словам, нарушителям грозит запрет на въезд в Украину. Также они могут за такое потерять аккредитацию своих представительств в Украине.

Россияне хотят привлечь иностранные СМИ к созданию своих фейков

Главное управление разведки Министерства обороны знает все о коварных планах врага. Их оперативно выявляют и обнародуют, чтобы предупредить заранее. Вот и теперь сообщали, что россияне начали искать подобных пропагандистов среди иностранных СМИ. После долгих лет лжи и манипуляций им никто не верит в мире. Население России это не касается, к сожалению.

Также Силы обороны Запорожского края сообщали, что в этот раз Россия хочет цинично предъявить обвинение Украине в разрушениях Мариуполя. С 18 по 21 мая россияне планируют показать представителям мировых СМИ уничтоженные районы Мариуполя и обвинить именно Украину в разрушении города и массовых убийствах мирных жителей. Для такой демонстрации лжи россияне уже ввезли в Мариуполь обломки украинских боеприпасов, которые собрали со всех оккупированных районов Донецкой области.

Стало известно и то, что российские оккупанты уже активно проводят съемку видео, которые должны стать "доказательством" того, что ВСУ обстреливали город. Около 33-й школы в Мариуполе россияне установили блокпост ВСУ. Ранее в Луганской области им удалось украсть много комплектов формы наших героев, так что теперь они хотят использовать ее в своих лживых роликах. Также привлекают население с временно оккупированных территорий как так называемых свидетелей.

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