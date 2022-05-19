Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, російські загарбники продовжують роботи із розбору завалів Драматичного театру, який самі й розбомбили.

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Тіла вивозять вантажівками

Радник заявив, що протягом 18 – 19 травня окупанти вивозять тіла людей, які знайшли під завалами. За інформацією, вантажні машини із загиблими прямують в бік Старого Криму.

Наші джерела повідомляють, що вчора та сьогодні тіла загиблих вивозили декілька разів вантажівками в бік Старого Криму,

– зазначив Андрющенко.

Місцевим доступу не дають

Він також зауважив, що територію, де проводять розбір завалів охороняють окупанти. Водночас доступу до неї місцевим не дають.

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Радник міського голови Маріуполя наголосив, що так російські окупанти намагаються приховати наслідки своїх нелюдських злочинів. Однак кожен російський злочинець буде справедливо покараний.

Бомбардування росіянами драмтеатру в Маріуполі

Російські нелюди 16 березня скинули надпотужну авіабомбу на Драматичний театр у Маріуполі. Тоді там ховалися цивільні, які внаслідок обстрілів окупантів втратили житло.

Американська компанія Maxar Technologies зробила фотографії Маріуполя з космосу. На знімках був і маріупольський драмтеатр, на якому чітко було видно надписи "ДІТИ".

Утім, це не зупинило російських загарбників і вони скинули бомбу на будівлю, де переховувалось безліч цивільних. Пізніше російські окупанти почали виправдовуватись, нібито там була база "Азову".

За офіційними даними, внаслідок ракетного удару росіян по театру загинуло понад 300 людей. Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко, однак він наголосив, що тіла всіх загиблих не вдалось витягнути з-під завалів.

Пізніше інформагентство США Associated Press провело власне розслідування, аби з'ясувати скільки насправді загинуло людей через обстріл російськими нелюдами драмтеатру. За їхніми даними тоді усередині та зовні будівлі загинуло близько 600 людей.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко 23 квітня повідомив, що російські окупанти "зачищають" завали драмтеатру та вивозять тіла загиблих. Він наголосив, що так вони намагаються приховати сліди воєнних злочинів.

Нові супутникові знімки від Maxar Technologies від 4 травня підтвердили слова Андрющенка. На фото можна побачити, що окупанти пригнали важку техніку до театру, аби розкопати місце бомбардування.

За даними міської ради Маріуполя, станом на 18 травня у місті залишається чверть від довоєнного населення. Водночас російські окупанти переконують жителів, що українська влада їх кинула напризволяще.

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