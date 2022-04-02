"Сусідка прибігає і каже: Валеріївна, їх нема!"

Після ударів по Драмтеатру змогли вижити чоловік та жінка і маленька дівчинка, яка є їх внучкою. Інша частина родини, на жаль, загинула.

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Жінка розповіла, що під час удару вони разом із сусідами перебували у театрі, але не у підвалі.

Невістка, онучка та ще одна дворічна дівчинка перебували на другому поверсі у кімнаті. Син на вулиці їсти готував для усього драмтеатру. Він був не сам, людей 6 – 7. Коли відбувся вибух – нас засипало. Але ми з чоловіком вилізли,

– розповіла вціліла жінка.

Після вибуху, за її словами, вони пішли на другий поверх, щоб подивитися, що з дітьми.

"Ми забігаємо, а кімната, де вони... Третій поверх на них упав... Я почала кричати й побачила, коли онучка лізе...", – зазначила жінка.

Очевидиця заявила. що з-під завалів вилізла її онучка та ще одна дівчинка. Після цього вона закликала сусідки піти на вулицю за іншими, хто готував їжу в цей момент.

Сусідка прибігає і каже: Валеріївна, їх нема! Я кажу, як немає? Я побігла туди, а там на них три поверхи впали,

– розповіла жінка.

Чоловік та жінка розповіли, що після обстрілу відбулася пожежа й постійно літав літак. Вони взяли дитину й побігли на площу, щоб зупинити якусь машину.

Як розповіла жінка, ніхто не зупинявся. Зрештою, авто з людьми з Мангуша таки "підібрало" родину, яка вижила.

Дивіться відео розповіді очевидців про обстріл Драмтеатру в Маріуполі

На жаль, внаслідок ракетного удару по Драмтеатру Маріуполя загинуло 300 людей. Ще 130 людей вижили.

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