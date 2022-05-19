Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, российские захватчики продолжают работы по разбору завалов Драматического театра, который сами разбомбили.

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Тела вывозят грузовиками

Советник заявил, что в течение 18 – 19 мая кафиры вывозят тела людей, нашедших под завалами. По информации, грузовики с погибшими направляются в сторону Старого Крыма.

Наши источники сообщают, что вчера и сегодня тела погибших вывозили несколько раз грузовиками в сторону Старого Крыма,

– отметил Андрющенко.

Местным доступа не дают

Он также отметил, что территорию, где проводят разбор завалов, охраняют кафиры. В то же время, доступ к ней местным не дают.

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Советник городского головы Мариуполя подчеркнул, что так российские кафиры пытаются скрыть последствия своих бесчеловечных преступлений. Однако каждый российский преступник будет справедливо наказан.

Бомбардировка россиянами драмтеатра в Мариуполе

Российские изверги 16 марта сбросили сверхмощную авиабомбу на Драматический театр в Мариуполе. Тогда там скрывались гражданские, которые в результате обстрелов кафиров потеряли жилье.

Американская компания Maxar Technologies сделала фотографии Мариуполя из космоса. На снимках был и мариупольский драмтеатр, на котором отчетливо были видны надписи "ДЕТИ".

Впрочем, это не остановило русских захватчиков, и они сбросили бомбу на здание, где скрывалось множество гражданских. Позже российские кафиры начали оправдываться, будто там была база "Азова".

По официальным данным, в результате ракетного удара россиян по театру погибли более 300 человек. Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, однако отметил, что тела всех погибших не удалось вытащить из-под завалов.

Позже информагентство США Associated Press провело собственное расследование, чтобы выяснить, сколько на самом деле погибло людей из-за обстрела российскими извергами драмтеатра. По их данным, тогда внутри и снаружи здания погибли около 600 человек.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко 23 апреля сообщил , что российские кафиры "зачищают" завалы драмтеатра и вывозят тела погибших. Он подчеркнул, что так они пытаются скрыть следы военных преступлений.

Новые спутниковые снимки от Maxar Technologies подтвердили слова Андрющенко. На фото можно увидеть, что кафиры пригнали тяжелую технику в театр, чтобы раскопать место бомбардировки.

По данным городского совета Мариуполя, на 18 мая в городе остается четверть от довоенного населения. В то же время российские кафиры убеждают жителей, что украинские власти их бросили на произвол судьбы.

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