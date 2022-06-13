Детали об обмене пленными глава Николаевской областной военной администрации рассказал в эфире национального телемарафона. Об этом сообщает 24 канал.

Читайте также 32 300 уничтоженных россиян и отступление ВСУ из центра Северодонецка: основное за 110 день войны

В этих обменах вернули наших погибших военных. Подавляющее большинство – это военные (лица, которых обменяли – 24 канала). Кто вовлечен в обмен не могу сказать, но эта работа ведется с первых дней,

– рассказал Ким.

Заметим, что ранее председатель областной военной администрации говорил, что обмен состоялся по форме "4 на 5". То есть 4 российских пленников, которые были в Украине, поменяли на 5 наших граждан.

В рамках этого обмена удалось уволить главу Шевченковской ОТГ Николаевской области Олега Пилипенко. Он находился во вражеском плену более 2 месяцев – с 10 марта.

Обратите внимание! Об 11 обмене пленными пока не сообщили ни Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, ни Министерство обороны, ни Служба безопасности Украины.

Украина хочет обменять бойцов Интернационального легиона ВСУ

Во время боевых действий российские кафиры взяли в плен 3 военных-иностранцев, добровольно приехавших в Украину, чтобы помочь нашей армии противостоять российским оккупантам. Граждане Великобритании 26-летний Эйден Аслин и 48-летний Шон Пиннер, а также марокканец Саадун Брагим присоединились к Интернациональному легиону Вооруженных Сил Украины.

Оккупационный "суд" по квазиреспублике в Донецке незаконно приговорил военных к смертной казни . Мол, они виноваты в "наемстве и насильственном захвате власти группой лиц в военное время". В Лондоне и украинском Министерстве иностранных дел возмутились такими действиями российских наемников .

Где и как содержат российских военнопленных в Украине: Малыш рассказал детали

Сейчас у стороны защиты есть меньше месяца, чтобы обжаловать это решение. Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук уверена, что защитников-иностранцев удастся обменять, ведь согласно нормам международного права судить военнопленных нельзя.

Напомним, 8 июня в Киев привезли тела 58 погибших украинских защитников из Мариуполя. Процесс идентификации будет длительным, поскольку для распознавания необходимо провести ДНК-тест.

Погибших воинов планируют похоронить на Мемориале погибшим героям "Азовстали", который хотят построить на склонах Днепра.

Это может вас заинтересовать – россияне удивились духу украинских пленников: видео