Детали об обмене пленными глава Николаевской областной военной администрации рассказал в эфире национального телемарафона. Об этом сообщает 24 канал.
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В этих обменах вернули наших погибших военных. Подавляющее большинство – это военные (лица, которых обменяли – 24 канала). Кто вовлечен в обмен не могу сказать, но эта работа ведется с первых дней,
– рассказал Ким.
Заметим, что ранее председатель областной военной администрации говорил, что обмен состоялся по форме "4 на 5". То есть 4 российских пленников, которые были в Украине, поменяли на 5 наших граждан.
В рамках этого обмена удалось уволить главу Шевченковской ОТГ Николаевской области Олега Пилипенко. Он находился во вражеском плену более 2 месяцев – с 10 марта.
Украина хочет обменять бойцов Интернационального легиона ВСУ
Во время боевых действий российские кафиры взяли в плен 3 военных-иностранцев, добровольно приехавших в Украину, чтобы помочь нашей армии противостоять российским оккупантам. Граждане Великобритании 26-летний Эйден Аслин и 48-летний Шон Пиннер, а также марокканец Саадун Брагим присоединились к Интернациональному легиону Вооруженных Сил Украины.
Оккупационный "суд" по квазиреспублике в Донецке незаконно приговорил военных к смертной казни . Мол, они виноваты в "наемстве и насильственном захвате власти группой лиц в военное время". В Лондоне и украинском Министерстве иностранных дел возмутились такими действиями российских наемников .
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Сейчас у стороны защиты есть меньше месяца, чтобы обжаловать это решение. Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук уверена, что защитников-иностранцев удастся обменять, ведь согласно нормам международного права судить военнопленных нельзя.
Напомним, 8 июня в Киев привезли тела 58 погибших украинских защитников из Мариуполя. Процесс идентификации будет длительным, поскольку для распознавания необходимо провести ДНК-тест.
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