Деталі про обмін полоненими голова Миколаївської обласної військової адміністрації розповів в ефірі національного телемарафону. Про це повідомляє 24 канал.
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У межах цих обмінів повернули наших загиблих військових. Переважна більшість – це військові (особи, яких обміняли – 24 канал). Хто залучений до обміну не можу сказати, але ця робота ведеться з перших днів,
– розповів Кім.
Зауважимо, раніше голова ОВА казав, що обмін відбувся за формою "4 на 5". Тобто 4 російських полонених, які були в Україні, поміняли на 5 наших громадян.
У межах цього обміну вдалося звільнити голову Шевченківської ОТГ Миколаївської області Олега Пилипенка. Він перебував у ворожому полоні понад 2 місяці – з 10 березня.
Україна хоче обміняти бійців Інтернаціонального легіону ЗСУ
Російські окупанти взяли у полон 3 військових-іноземців, які добровільно приїхали в Україну, щоб допомогти нашій армії протистояти російським окупантам. Громадяни Великої Британії 26-річний Ейден Аслін та 48-річний Шон Піннер, а також марокканець Саадун Брагім долучилися до Інтернаціонального легіону Збройних Сил України.
Окупаційний "суд" з квазіреспубліки в Донецьку незаконно засудив військових до смертної кари. Мовляв, вони винні у "найманстві та насильницькому захопленні влади групою осіб у воєнний час". У Лондоні та українському Міністерстві закордонних справ обурилися такими діями російських найманців.
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Наразі у сторони захисту є трохи менше ніж місяць, щоб оскаржити це рішення. Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук впевнена, що захисників-іноземців вдасться обміняти, адже, згідно з нормами міжнародного права, судити військовополонених не можна.
Нагадаємо, що 8 червня до Києва привезли тіла 58 загиблих українських захисників з Маріуполя. Процес ідентифікації буде довгим, оскільки для розпізнання потрібно провести ДНК-тест.
Загиблих воїнів планують поховати на Меморіалі загиблим героям "Азовсталі", який хочуть звести на схилах Дніпра.
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