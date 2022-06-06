Міністр юстиції Денис Малюська в етері телемарафону єдиних новин розповів, де саме і як утримують полонених росіян в Україні. 24 канал передає деталі.

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Умови утримання полонених росіян в Україні

Денис Малюська 6 червня повернувся із Запоріжжя, де особисто перевірив умови утримання взятих у полон російських загарбників. Разом з тим, за словами міністра, військовополонені росіяни перебувають не лише у цьому місті, а "розкидані" ледь не по всій території України.

Було створено спеціальний табір для військовополонених на Заході України, де утримуються ті, щодо яких немає близьких очікувань стосовно обміну. Щодо військовополонених, яких щойно захопили, або яких невдовзі планують обміняти – вони розкидані по установах Міністерства юстиції, практично по всій території України,

– пояснив Малюська.

Посадовець зауважив, що наша держава працює у повній відповідності до Женевських конвенцій. Тому російські військовополонені на території України утримуються на належному рівні – нічого зайвого їм не надається, втім забезпечується все необхідне за стандартами міжнародних договорів.

Зверніть увагу! На утримання одного російського військовополоненого Україна щомісяця витрачає близько 3 тисяч гривень. У цю суму не входить медична допомога та ліки. Крім того, не враховано зарплати персоналу, який охороняє й обслуговує цих бранців.

Тобто це рівень трішки ліпший, ніж утримання ув'язненого або засудженого – трішки краще харчування і засоби особистої гігієни,

– уточнив Малюська.

Посадовець також запевнив, що до всіх російських військовополонених в Україні гарантовано повний доступ Червоного Хреста. За його словами, фактично зі всіма взятими у полон росіянами у Запоріжжі спілкувались представники цієї організації – поки що не мали розмови лише "свіжі" військовополонені.

"Завдання мінімум – утримувати так, щоб ніхто потім не міг стверджувати, що ми когось там катуємо чи неналежно утримуємо, чи вчиняємо воєнні злочини проти них – таких побоювань немає, все на стандартному рівні. Ключове – це передусім наш обмінний фонд, щоб наших вояків забрати з полону. Не хочеться, щоб ми "тригернули" процес поганого поводження з нашими військовополоненими – українцями, які перебувають в росіян", – додав Малюська.

Як Росія утримує українських військовополонених

З тієї інформації, яка є у Малюськи, умови утримання українських військовополонених росіянами – різні. Є ті, щодо яких забезпечене "стабільно нейтральне" ставлення, їх утримують у переповнених слідчих ізоляторах, але в умовах війни, за словами посадовця, це більш-менш задовільні умови.

Але є й ті, які повертаються з обмінів, щодо яких були застосовані і катування, і неналежне ставлення – про це неодноразово говорили наші правозахисники, правоохоронці, й тут треба реагувати і розпочинати кримінальне провадження щодо неналежного утримання,

– наголосив міністр.

Разом з тим посадовець додав, що Україна – це цивілізована країна, на відміну від варварів на території Росії. Й цивілізація завжди "зобов'язана тримати себе у руках", не дозволяти собі того, чого собі дозволяють росіяни. "У нас інша країна, ми – Європа", – підсумував Малюська.

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