Дільниці для російських полонених розташовані майже в кожному регіоні України. Також є 1 табір, розташований у західній частині країни. Про це в ефірі єдиного телемарафону розповів Міністр юстиції України Денис Малюська.

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Він наголосив, що табір для військовополонених охороняється. Для полонених окупантів Україна створила належні побутові умови й організувала медичне забезпечення.

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Військовополонені працюють

Денис Малюська повідомив, що полонені російські військові працюють на користь українського суспільства. Зокрема займаються деревообробкою.

Важливо, що військовополонені працюють. Вони не проводять своє буття, просто дивлячись у стелю. Вони займаються деревообробкою та приносять користь для українського суспільства,

– розповів Малюська.

За його словами, якщо через воєнний стан доставити військовополонених безпосередньо до табору для тримання таких осіб неможливо, військовополонені можуть тимчасово перебувати у дільницях, утворених в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України.

Крім того, до дільниць направляють тих військовополонених, щодо яких є інформація стосовно їхнього обміну найближчим часом.

У таких дільницях військовополонені перебувають в окремих приміщеннях у виправних колоніях мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання, середнього та максимального рівня безпеки, а також у СІЗО, але ізольовано від інших засуджених та людей, взятих під варту.

Умови тримання як у таборі, так і у дільницях для тримання військовополонених, правила поводження з цими особами відповідають їх статусу та базуються на вимогах норм міжнародного гуманітарного права. Адже ми, зокрема і у питанні поводження з військовополоненими, не можемо поводити себе як варвари. Тому що ми – країна цивілізована, ми – частина європейської спільноти,

– наголосив Малюська.

Також в Україні сподіваються, що належне утримання російських полонених спонукатиме Кремль утримувати в аналогічних умовах наших громадян.

Скільки коштує утримання одного полоненого

Щомісяця Україна витрачає приблизно 3 тисячі гривень на отримання одного полоненого окупанта. Їхнє утримання фінансують з коштів резервного фонду Державного бюджету України.

Україна поступово повертає українців додому

18 червня провели черговий обмін полоненими. Вдалося повернути додому 5 цивільних українців, які потрапили до рук ворога. Також повернули тіло одного загиблого воїна.

17 червня Володимир Зеленський повідомив, що з полону вдалося визволити парамедикиню Юлію Паєвську з позивним "Тайра".

13 червня відбувся 11 обмін полоненими . Більшість з тих, хто повернувся додому – військові.

. Більшість з тих, хто повернувся додому – військові. Також нещодавно вдалося звільнити голову Шевченківської ОТГ Миколаївської області Олега Пилипенка. Він перебував у ворожому полоні понад 2 місяці – з 10 березня.

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