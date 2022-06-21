Так, Украина сумела вернуть тела еще 35 павших военных. Наконец-то их смогут похоронить с почестями на родной земле.

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Операция проводилась при сотрудничестве уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ВСУ и других силовых структур Украины.

Процесс возвращения тел погибших украинских военных продолжается. Он происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции,

– отметили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Украина возвращает тела погибших домой

В целом с 6 июня украинская сторона сумела провести 4 обмена телами, вернув домой сотни павших, которые защищали страну от российских захватчиков:

Почему обмен погибшими занимает время

Во-первых, основной проблемой организации процедур обмена является разница в ценностях украинцев и россиян. По словам бывшего командира полка "Азов" Максима Жорина, россияне иногда не понимают, зачем им тела их погибших и зачем забирать своих пленных солдат. По его словам, для россиян эти процессы не имеют никакого значения.

Во-вторых, процесс идентификации погибших – длительная процедура. Сейчас идет процесс опознания тел, куда привлечены ветераны, судмедэксперты и Ассоциация семей защитников "Азовстали". Но в большинстве случаев нужно проводить процедуру ДНК, которая занимает время.

Максим Жорин уточнил, что среди погибших есть бойцы из всех подразделений : морской пехоты, полиции, СБУ, пограничники, но больше всего – из добровольческого батальона. В частности, это понятно по одежде и шевронам, но для персональной идентификации каждого защитника требуется много времени.