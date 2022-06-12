Тела защитников Мариуполя уже в Киеве

Об этом сообщил бывший командир одного из добровольческих полков Украины Максим Жорин. По его словам, уже произошло два обмена телами погибших: во время первого обменяли 160 на 160, а во время второго смогли забрать 60 тел.

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Многие детали говорить не могу, но могу поделиться некоторой информацией. Еще почти столько же тел нужно вернуть. Еще почти столько же тел находятся в Мариуполе. Сейчас идут процессы, переговоры по предстоящему обмену и возвращению их домой,

– сказал Жорин.

Он рассказал, что среди погибших есть бойцы из всех подразделений: морская пехота, полиция, СБУ, пограничники, но больше всего из добровольческого батальона. Это можно понять из одежды и шевронов, но чтобы идентифицировать персонально каждому защитнику, понадобится много времени.

Жорин добавил, что все тела украинских погибших уже вернулись в Киеве.

"Сейчас начинается очень сложная работа по опознанию тел. Большинство этих тел – в ужасном состоянии и визуально опознать их невозможно. Поэтому придется проводить сложные экспертизы, процесс идентификации может занять несколько месяцев", – сказал бывший командир.

Он также рассказал, что патронатная служба добровольческого батальона пытается ускорить и облегчить работу по идентификации. А переговоры будут до тех пор, пока Украина не вернет всех погибших защитников.

Эвакуация из "Азовстали": что известно

Защитники Мариуполя более двух месяцев сдерживали российских захватчиков, в несколько раз имевших преимущество в количестве. Дольше шли бои за "Азовсталь" и в мае защитникам отдали приказ прекратить оборону Мариуполя.

16 мая из "Азовстали" началась эвакуация украинских военных . Украинских защитников увезли на оккупированные территории.

В начале июня появилась информация, что Россия передала Украине тела первых наших защитников . Тогда произошел обмен 160 на 160.

По состоянию на 7 июня сообщалось, что удалось вернуть 210 тел защитников Мариуполя . В то же время президент Владимир Зеленский информировал, что в плену у кафиров находится более 2,5 тысяч защитников "Азовстали" .