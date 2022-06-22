Об этом 24 каналу рассказал министр юстиции Украины Денис Малюска. Он рассказал, что российские военнопленные были опрошены, и те признались, что 99% из них хотят идти на обмен.

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По его словам, пленные кафиры рассказывают разные истории о том, что их принудительно "засунули" в вооруженные силы России.

Они говорят, что не хотели воевать, но если бы не послушались - могли бы получить какие-то штрафы, сесть в тюрьму или другое, поэтому они были вынуждены и сразу сложили оружие,

– подчеркнул Малыш.

Он добавил, что факт готовности россиян вернуться при первой же возможности есть, но им очевидно не скажут сидеть и отдыхать, поэтому это вызывает беспокойство.

"Однако они (военнопленные – 24 канал) готовы к обмену. Во время войны важно демонстрировать, что мы соблюдаем Женевскую конвенцию. К тому же мы имеем возможность возвращать украинских военных из российского плена", – отметил министр.

Где размещают российских пленных: основное

В Минюсте сообщили, что российских военных, только попавших в плен, или в отношении которых есть планы обменять их на украинских защитников, размещают в учреждениях исполнения наказаний практически по всей территории Украины.

Их удерживают отдельно от других заключенных в целях безопасности самих военнопленных.

Также создали специальный лагерь для военнопленных на Западе Украины, где содержатся те, в отношении которых нет ближайших ожиданий обмена.

Денис Малюска рассказывал , что всего ежемесячно на одного военнопленного оккупанта нужно 3 тысячи гривен.

Потери кафиров в войне

Добавим, что с начала полномасштабного вторжения ВСУ удалось уничтожить 33 800 российских захватчиков . Причем, за минувшие сутки ряды "двухсотых" пополнили 200 кафиров.

Ежедневно у врага сокращается количество техники. Уже на балансе второй армии мира на 1477 танков, 3588 боевых бронированных машин, 749 артиллерийских систем, 238 реактивных систем залпового огня, 98 единиц ПВО меньше.

Кроме того, в металлолом удалось превратить 216 самолетов, 181 вертолет, 601 БпЛА оперативно-тактического уровня, 130 крылатых ракет, 14 судов, 2527 автомобилей и автоцистерн, а также 55 единиц специальной техники.

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