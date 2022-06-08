Об этом 24 каналу сказал министр юстиции Украины Денис Малюска. В общей сложности ежемесячно на одного военнопленного оккупанта нужно 3 тысячи гривен.
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По его словам, эти деньги тратят на питание, одежду, средства гигиены и коммунальные платежи. Кроме того, есть расходы на медицинское оборудование, лекарства, зарплату персонала.
Помогать финансово просят и международные организации, чтобы расходы на военнопленных не были на налогоплательщиках.
Чем мы отличаемся от врага
Тем, что мы соблюдаем международные стандарты – мы кардинально отличаемся от нашего врага. А наш враг – это "агрессор, который презирает все стандарты, выходит из международных рамок и договоренностей, нарушает их".
Их выгнали из всех институтов, соответственно, они развязали себе руки и превратились в такое "чучело", которое вышло за пределы цивилизованности,
– добавил Малыш.
О содержании военнопленных оккупантов
Чаще их содержат в следственных изоляторах, хотя и не всегда. Тех, кого еще в ближайшее время не планируют обменивать, перемещают поближе к Западу Украины. Однако общая картина меняется еженедельно.
В целом, как добавил министр, система отлажена. Условия содержания несколько иные, чем условия заключенных и осужденных. Плюс есть дополнительный контроль со стороны Красного Креста.
"Они могут проверить соблюдение всех требований и наших международных обязательств, чтобы потом не было лишнего крика, что мы издеваемся или нарушаем Женевскую конвенцию, или совершаем военные преступления", - пояснил Малюска.
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Где размещают пленных
- В Минюсте сообщили, что российских военных, только попавших в плен, или в отношении которых есть планы обменять их на украинских защитников, размещают в учреждениях исполнения наказаний практически по всей территории Украины.
- Их удерживают отдельно от других заключенных в целях безопасности самих военнопленных.
- Поэтому создали специальный лагерь для военнопленных на Западе Украины, где содержатся те, в отношении которых нет ближайших ожиданий обмена.