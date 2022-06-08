Про це 24 каналу сказав міністр юстиції України Денис Малюська. Загалом щомісяця на одного військовополоненого окупанта потрібно 3 тисячі гривень.

Увага Підлітка тримають у полоні майже 60 діб: Мелітополі окупанти викрали понад 500 людей

За його словами, ці гроші витрачають на харчування, одяг, засоби гігієни та комунальні платежі. Окрім того, є витрати на медичне обладнання, ліки, зарплату персоналу.

Допомагати фінансово просять й міжнародні організації, щоб витрати на військовополонених не були на платниках податків.

Чим ми відрізняємось від ворога

Тим, що ми дотримуємося міжнародних стандартів – ми кардинально відрізняємось від нашого ворога. А наш ворог – це "агресор, який зневажає усі стандарти, виходить з міжнародних рамок та домовленостей, порушує їх".

Їх вигнали з усіх інституцій, відповідно, вони розв'язали собі руки й перетворились на таке "чучело", яке вийшло за межі цивілізованості,

– додав Малюська.

Про утримання військовополонених окупантів

Найчастіше їх утримують у слідчих ізоляторах, хоча й не завжди. Тих, кого ще найближчим часом не планують обмінювати, переміщають ближче до Заходу України. Однак загальна картина змінюється щотижня.

Загалом, як додав міністр, система налагоджена. Умови утримання трохи інші, ніж умови ув'язнених і засуджених. Плюс є додатковий контроль з боку Червоного Хреста.

"Вони можуть перевірити дотримання усіх вимог та наших міжнародних зобов'язань, щоб потім не було зайвого крику, що ми знущаємось чи порушуємо Женевську конвенцію, або вчиняємо воєнні злочини", – пояснив Малюська.

Скільки коштує утримання одного полоненого окупанта: дивіться відео

Де розміщують полонених