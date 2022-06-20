По информации украинского Генштаба, эти данные – приблизительные. Цифры уточняют из-за высокой интенсивности боевых действий.
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Потери россиян в технике:
- танков – 1 477 (+9),
- боевых бронированных машин – 3 588 (+11),
- артиллерийских систем – 749 (+4),
- РСЗО – 238 (+3),
- средства ПВО – 98 (+0),
- самолетов – 216 (+0),
- вертолетов – 181 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 601 (+3),
- крылатые ракеты – 130 (+0),
- корабли / катера – 14 (+0) ЕД,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2527 (+4) ед,
- специальная техника – 55 (+0).
Украинские военные рассказали, что наибольшие потери враг понес на Запорожском и Бахмутском направлениях.