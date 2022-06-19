На Донбассе продолжается битва между российскими оккупантами и нашими героическими защитниками и защитницами. Враг бросает на штурмы большие силы, уничтожает артиллерией целые города, но совершить прорыв ни в одном из направлений не может.
Читайте также Глава Генштаба Великобритании призвал создать армию, способную победить Россию
Уничтожение вражеского склада
Как стало известно вчера, в течение трех дней нашим героям удалось уничтожить 7 складов оккупантов с боеприпасами на территории временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. На некоторых складах враг хранил боеприпасы еще с 2014 – 2015 годов.
На складе в Красном Луче россияне держали очень много снарядов и боеприпасов. Появилось видео, как наши герои целятся во вражеские объекты.
Видео уничтожения вражеского склада в Красном Луче
Война России против Украины: последние новости
- Белорусские чиновники цинично врали Украине о том, что никакого нападения с их территории не будет за несколько дней до полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. Приспешники оккупантов заявляли об "учениях", прикрывая маневры врага.
- Российские оккупанты поняли, что в войне против Украины уже не смогут достичь никаких своих целей, поэтому снова пытаются склонить Украину к переговорам. Правда, осуществить это намерение они попробовали в привычном для себя стиле – с помощью лжи и манипуляции.
- Украина продолжает получить огромную помощь от партнеров. Недавно Польша передала ВСУ самоходные артиллерийские установки AHS Krab. Также дополнительное вооружение скоро предоставят Соединенные Штаты Америки.
- Россия пытается всячески скрыть свои безумные потери в войне против Украины, оккупанты даже запретили называть имена "хороших россиян". Этого им было мало – теперь они отказываются признавать погибшими 27 членов флагманского крейсера "Москва", благодаря воинам ВСУ отправившегося на дно Черного моря.
Смотрите также – ВСУ удалось продвинуться на 10 километров до Мелитополя