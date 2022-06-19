На Донбассе продолжается битва между российскими оккупантами и нашими героическими защитниками и защитницами. Враг бросает на штурмы большие силы, уничтожает артиллерией целые города, но совершить прорыв ни в одном из направлений не может.

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Уничтожение вражеского склада

Как стало известно вчера, в течение трех дней нашим героям удалось уничтожить 7 складов оккупантов с боеприпасами на территории временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. На некоторых складах враг хранил боеприпасы еще с 2014 – 2015 годов.

На складе в Красном Луче россияне держали очень много снарядов и боеприпасов. Появилось видео, как наши герои целятся во вражеские объекты.

Видео уничтожения вражеского склада в Красном Луче

Война России против Украины: последние новости

Белорусские чиновники цинично врали Украине о том, что никакого нападения с их территории не будет за несколько дней до полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. Приспешники оккупантов заявляли об "учениях", прикрывая маневры врага.

Российские оккупанты поняли, что в войне против Украины уже не смогут достичь никаких своих целей, поэтому снова пытаются склонить Украину к переговорам. Правда, осуществить это намерение они попробовали в привычном для себя стиле – с помощью лжи и манипуляции.

Украина продолжает получить огромную помощь от партнеров. Недавно Польша передала ВСУ самоходные артиллерийские установки AHS Krab. Также дополнительное вооружение скоро предоставят Соединенные Штаты Америки.

Россия пытается всячески скрыть свои безумные потери в войне против Украины, оккупанты даже запретили называть имена "хороших россиян". Этого им было мало – теперь они отказываются признавать погибшими 27 членов флагманского крейсера "Москва", благодаря воинам ВСУ отправившегося на дно Черного моря.

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