На Донбасі триває запекла битва між російськими окупантами та нашими героїчними захисниками та захисницями. Ворог кидає на штурми великі сили, нищить артилерією цілі міста, але здійснити прорив на жодному з напрямків не може.

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Знищення ворожого складу

Як стало відомо учора, впродовж трьох днів нашим героям вдалося знищити 7 складів окупантів з боєприпасами на території тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. На деяких складах ворог зберігав боєприпаси ще з 2014 – 2015 років.

На складі у Красному Лучі росіяни тримали дуже багато снарядів та боєприпасів. З'явилося відео, як наші герої цілять у ворожі об'єкти.

Відео знищення ворожого складу у Красному Лучі

Війна Росії проти України: останні новини

Білоруські чиновники цинічно брехали Україні про те, що ніякого нападу з їхньої території не буде за кілька днів до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов. Посіпаки окупантів заявляли про "навчання", прикриваючи маневри ворога.

Російські окупанти зрозуміли, що у війні проти України вже не зможуть досягнути жодних своїх цілей, тому знову намагаються схилити Україну до перемовин. Щоправда, здійснити цей намір вони спробували у звичному для себе стилі – через брехню та маніпуляції.

Україна продовжує отримати велику допомогу від партнерів. Нещодавно Польща передала ЗСУ самохідні артилерійські установки AHS Krab. Також додаткове озброєння незабаром нададуть Сполучені Штати Америки.

Росія намагається усіляко приховати свої шалені втрати у війні проти України, окупанти навіть заборонили називати імена "хороших росіян". Цього їм було замало – тепер вони відмовляються визнавати загиблими 27 членів флагманського крейсера "Москва", який завдяки воїнам ЗСУ вирушив на дно Чорного моря.

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