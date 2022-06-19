На Донбасі триває запекла битва між російськими окупантами та нашими героїчними захисниками та захисницями. Ворог кидає на штурми великі сили, нищить артилерією цілі міста, але здійснити прорив на жодному з напрямків не може.
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Знищення ворожого складу
Як стало відомо учора, впродовж трьох днів нашим героям вдалося знищити 7 складів окупантів з боєприпасами на території тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. На деяких складах ворог зберігав боєприпаси ще з 2014 – 2015 років.
На складі у Красному Лучі росіяни тримали дуже багато снарядів та боєприпасів. З'явилося відео, як наші герої цілять у ворожі об'єкти.
Відео знищення ворожого складу у Красному Лучі
Війна Росії проти України: останні новини
- Білоруські чиновники цинічно брехали Україні про те, що ніякого нападу з їхньої території не буде за кілька днів до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов. Посіпаки окупантів заявляли про "навчання", прикриваючи маневри ворога.
- Російські окупанти зрозуміли, що у війні проти України вже не зможуть досягнути жодних своїх цілей, тому знову намагаються схилити Україну до перемовин. Щоправда, здійснити цей намір вони спробували у звичному для себе стилі – через брехню та маніпуляції.
- Україна продовжує отримати велику допомогу від партнерів. Нещодавно Польща передала ЗСУ самохідні артилерійські установки AHS Krab. Також додаткове озброєння незабаром нададуть Сполучені Штати Америки.
- Росія намагається усіляко приховати свої шалені втрати у війні проти України, окупанти навіть заборонили називати імена "хороших росіян". Цього їм було замало – тепер вони відмовляються визнавати загиблими 27 членів флагманського крейсера "Москва", який завдяки воїнам ЗСУ вирушив на дно Чорного моря.
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