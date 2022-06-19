Тепер російські окупанти хочуть зробити все, щоб наблизити Україну до перемовин на невигідних для нас умовах. Цього тижня Росія намагалась це зробити, маніпулюючи матеріалами західних медіа.

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Брехня про санкції та бажання європейців

Росія вирішила посилатись на матеріали західних ЗМІ. Вони нібито писали, що санкції не працюють, а Росія збільшила обсяги експорту нафти та вугілля. Але це була брехня, бо в реальності ж, у статтях мовилося про те, що надлишок продукції Росія змушена продавати з величезними знижками.

Але й на цьому окупанти не зупинилися. Стверджували, що мешканці країн Європи нібито хочуть закінчення війни. Риторика була така, що це їхні бажання навіть якщо "Києву доведеться відмовитися від своїх територій". Але дані опитування ECFR, на яке посилається Кремль, кажуть інше. Зокрема, що європейці переконані: саме Україна має перемогти та вирішувати, на яких умовах можливий мир.

Ще російські пропагандистські медіа поширили інформацію, що начебто "за лаштунками Макрон, Шольц та Драгі закликали Україну піти на поступки Москві". Нібито "інсайдерську" інформацію надав колумніст газети Die Welt К.Шильц, який роками просуває проросійські наративи.

Які ще фейки поширювала Росія

Перелік російської брехні щодо України дуже довгий та цинічний. Але на інформаційному фронті ми виграємо та відбиваємо всі "атаки" ворога. Наприклад, нещодавно поширювалась російська брехня та маячня про "біологічну провокацію з боку Одеської ОВА та ЗСУ". У телеграм-каналі міноборони Росії була брехлива публікація про те, що нібито "Збройні Сили України готують провокацію з метою звинувачення російських зс у завданні ударів по небезпечних об'єктах". Лякали, що може постраждати багато цивільних. Україна ж швидко все спростувала.

Не обійшлося без фейків про "небезпечні хвороби". Росіяни заявляли, що у Скадовську знайшли покинуте заховання сибірської виразки. Але це все з метою залякати українців. Таким вкидам не варто вірити. Натомість ворог чудово розуміє, що у людей на тимчасово окупованих територіях немає українського зв'язку. Саме тому маніпулює як хоче. Варто також вказати, що емоційний стан у людей на межі, чим росіяни і користуються.

Дійшла брехня російська навіть до нашої Укрзалізниці. Наприклад, хотіли злякати людей і розповіли, що нібито ручну зброю перевозять в пасажирських вагонах, щоб не знали росіяни. Хоча насправді озброєння їде в спеціально обладнаних для цього вагонах. Такими лайф-хаками, можливо, користуються самі росіяни хіба. Також казали, що ракета може влучити в поїзд. Але й це не є прадою, бо вони б'ють до місця призначення по заданій траєкторії.

Розвінчування російських фейків: дивіться відео