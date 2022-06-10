"Біологічна провокація з боку Одеської ОВА та ЗСУ" – фейк

Країна-агресорка поширює в мережі фейки, які, ймовірно, мали б допомогти їй реабілітуватися в очах своїх громадян і підірвати імідж України на міжнародній арені. Новий фейк стосується "біологічної провокації з боку Одеської ОВА та ЗСУ". Про нього повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

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Так, в телеграм-каналі міноборони Росії з'явилася публікація про те, що нібито "Збройні Сили України готують провокацію з метою звинувачення російських зс в завданні ударів по небезпечних об'єктах". Зазначається, що в результаті чимало мирних жителів може постраждати.

Також пишуть, "в разі завдання удару Росією, українська сторона в ЗМІ поширюватиме інформацію про біологічну небезпеку в Одесі з провини російської армії".



Росія вкинула черговий фейк / Фото з телеграму Сергія Братчука

Тож, Сергій Братчук наголосив, що такі вкиди є частиною інформаційно-психологічної операції Росії, покликаної нагнітати панічні настрої серед українців, а також вчиняти тиск на світове співтовариство для зниження рівня підтримки України.

Також у такий спосіб ворог намагається створити собі "інформаційне алібі" для застосування зброї масового ураження в Україні.

Раніше: 9 червня в мережі повідомили про ще одну маніпуляцію ворога – "хіматака" на Сумщині. У Росії заявили, що СБУ готує провокацію із застосуванням небезпечних хімічних речовин у прикордонних з Росією районах Сумської області.

Окупанти друкують фейкові газети для українських полонених – пишуть про поразку ЗСУ

Російська пропаганда продовжує чинити психологічний тиск, поширюючи абсурдні фейки. Вкиди застосовуються й проти українських військовополонених, які перебувають на території Росії. Для українських військових окупанти почали друкувати спеціальні фейкові газети. У них йдеться про нібито поразку Збройних Сил України й "капітуляцію України". Очевидно, така дезінформаційна кампанія має на меті зламати українських полонених психологічно, щоб ті підписували свідчення, наговорювали на себе й осіб, з якими проходили службу у лавах ЗСУ. Саме це і потрібно Кремлю.