Так, для українських військових, що перебувають у російському полоні, окупанти почали друкувати спеціальні фейкові газети. У них йдеться про буцімто поразку ЗСУ й омріяну Кремлем "капітуляцію України".
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Фейкові газети про буцімто "капітуляцію України"
У Центрі протидії дезінформації повідомили, що такі "креативні самвидави" росіян намагаються імітувати популярну українську та західну пресу. Вони призначені безпосередньо для українських військовополонених, яких російські спецслужби утримують у слідчих ізоляторах Ростова-на-Дону.
Зазначається, що такі фейкові видання, які містять неправдиву інформацію про повне захоплення Росією України, насамперед покликані створити важелі маніпулятивного впливу на свідомість українських захисників, які потрапили у російський полон.
Така маніпулятивна технологія використовується силовиками Росії, насамперед ФСБ та Федеральною службою виконання покарань. Вона має на меті зламати українських полонених психологічно, щоб ті підписували свідчення, наговорювали на себе й третіх осіб, з якими вони проходили службу у лавах Збройних Сил України.
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Інші інформаційно-психологічні операції росіян проти українських захисників і захисниць
- Російські силовики активізували психологічні та інформаційні операції, намагаючись підірвати дух українців. Це підтверджує Генеральне управління розвідки Міністерства оборони України та американський Інститут вивчення війни.
- Зокрема, українським військовим почали масово приходити SMS-повідомлення із закликами зрадити присязі, скласти зброю, здатися в полон або перейти на бік російських окупантів. Ці повідомлення супроводжуються погрозами, зокрема даними про членів сім'ї отримувачів, а також персональними даними українських військових.
- На Луганщині окупанти проводять інформаційну атаку, вказуючи на паралелі із блокуванням маріупольського заводу "Азовсталь". Росіяни поширюють тези, що Сєвєродонецьк буцімто стане "другим Маріуполем", й українські сили, що тримають героїчну оборону там, чекає блокада й полон.
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