Так, для украинских военных, находящихся в российском плену, оккупанты начали печатать специальные фейковые газеты. В них речь идет о якобы поражении ВСУ и желаемой Кремлем "капитуляции Украины".

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Фейковые газеты о якобы "капитуляции Украины"

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что такие "креативные самиздаты" россиян пытаются имитировать популярную украинскую и западную прессу. Они предназначены непосредственно для украинских военнопленных, которых российские спецслужбы содержат в следственных изоляторах Ростова-на-Дону.

Отмечается, что такие фейковые издания, содержащие ложную информацию о полном захвате Россией Украины, в первую очередь призваны создать рычаги манипулятивного влияния на сознание украинских защитников, попавших в российский плен.

Такая манипулятивная технология используется силовиками России, в первую очередь ФСБ и Федеральной службой исполнения наказаний. Ее цель – сломать украинских пленных психологически, чтобы те подписывали показания, наговаривали на себя и третьих лиц, с которыми они проходили службу в рядах Вооруженных Сил Украины.

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Другие информационно-психологические операции россиян против украинских защитников и защитниц

Российские силовики активизировали психологические и информационные операции, пытаясь подорвать дух украинцев. Это подтверждает Генеральное управление разведки Министерства обороны Украины и Институт изучения войны.

В частности, украинским военным начали массово приходить SMS-сообщения с призывами изменить присяге, сложить оружие, сдаться в плен или перейти на сторону российских оккупантов. Эти сообщения сопровождаются угрозами, в частности, данными о членах семьи получателей, а также персональными данными украинских военных.

В Луганской области оккупанты проводят информационную атаку, указывая на параллели с блокировкой мариупольского завода "Азовсталь". Россияне распространяют тезисы, что Северодонецк будто бы станет "вторым Мариуполем", и украинские силы, держащие героическую оборону там, ждет блокада и плен.

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