Что бы российские пропагандисты ни рассказывали по телевидению, на самом деле за 8 лет войны Донбасс никто не бомбил. Да, бойцы ВСУ могли ударить по многоэтажке возле ДАП, где не было гражданских и размещались террористы. Да, были точечные удары по Донецку, Горловке, Снежному, Иловайску и Луганску, но исключительно по военным объектам.

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Где-то с конца 2015 жители оккупированной части Донбасса вообще не испытывали ужасов активных боевых действий. Какие-то единичные перестрелки на линии столкновения, взрывы от учений на полигонах и бесчинство со стороны боевиков – единственное, что могло беспокоить людей. Кроме, конечно, ухудшения экономики и снижения качества жизни.

Все знают, что обстрелы Донецка ведут россияне

С конца февраля 2022 года ситуация в квазиреспубликах существенно ухудшилась, ведь Путин решил начать полномасштабную войну. Тотальная мобилизация, остановка многих предприятий и задержка с выплатами зарплат стали только началом бедствия.

Попытки наступления на свободные от оккупации города на Донбассе привели к тому, что защитники Украины начали точечно применять артиллерию для уничтожения складов и мест дислокации российских подразделений в Донецке, Макеевке, Горловке и других городах так называемых "ДНР" и "ЛНР". Что бы там не писали и не говорили пропагандисты, никаких разрушений школ, детских садов, больниц и жилых домов при этом не было.

Поскольку даже во время полномасштабного вторжения Украина не начала бомбить Донбасс, а местные жители стали выражать свое недовольство развязанной Россией войной, кремлевская верхушка решила применить свою любимую тактику.

Чтобы семьи мобилизованных не блокировали дороги и не бунтовали, чтобы гражданские не жаловались на ухудшение жизни, захватчики стали создавать реальную угрозу для людей. Ведь сидя под обстрелами никто не думает о проведении какой-либо акции неповиновения – все сосредоточены на выживании.

По данным источников 24 канала в разведке, для этого по приказу российской верхушки военные преступники начали массированные обстрелы большинства крупных городов на оккупированной части Донбасса.

С начала июня оккупанты прицельно бьют по центру города как из районов самого Донецка, так и из соседней Макеевки. Из минометов и гаубиц россияне начали активно "освобождать" Горловку и Дебальцево. Всего лишь за несколько дней захватчики ударили по школам, детским садам, многоэтажкам, зданиям водоканала и больницы, убили и ранили немало гражданских.

Конечно, согласно всем "официальным" версиям, обстрелы "вела Украина", но почти каждый гражданский знает, что это совсем не так. Многие жители Донецка видели как моменты вылета снарядов, так и сами прилеты. Люди слышали "выходные" и "входные" буквально через несколько секунд.

О том, что Россия ведет огонь по гражданским Донбассам и Луганщине, писали даже так называемые "военные корреспонденты", лидеры бандформирований и даже некоторые откровенно пророссийские блогеры.

Фактически в басни о том, что "стреляют украинские военные", верят только жители глубокого тыла и сами россияне. Однако все, кто живет в городах, по которым нанесли удары, знают, какова правда.



Жители Донецка знают, кто по ним стрелял / Скриншот из твиттера

При этом вопросы зачем Россия бомбит Донбасс раздаются с каждым днем все чаще. Если в 2014 еще неопытные гражданские с легкостью верили пропаганде, то сейчас ситуация изменилась. Кое-где даже начинают высказываться о том, что именно Россия должна уйти из Донбасса раз и навсегда.



Об обстреле Донецка россиянами написал даже идейный российский преступник / Скриншот из сообщества оккупанта

Не понимают, для чего путинские захватчики разрушают их дома и местные идейные боевики. Ведь они рискуют жизнью, веря в то, что война против Украины является "защитой Донбасса". Но ведь при этом российские военные этот Донбасс и разрушают.

Смотрите видео обстрелов Донецка российскими военными:

Обстрелы только усилятся

Поскольку подобная тактика для России очень удобна в смысле подавления возможных социальных бунтов, по данным разведки, в ближайшее время обстрелы Донецка и других городов будут только усиливаться. Их интенсивность будет зависеть исключительно от того, насколько будет ухудшаться жизнь на оккупированной части Донбасса.

Как это ни парадоксально, но остановить россиян в этом случае могут только настоящие народные восстания. Если жители ОРДЛО смогут собраться и массово задать Пушилину и Пасечнику вопрос, зачем Россия кипит по их городам, если захватчики поймут, что таким образом теряют контроль над жителями Донетчины и Луганщины, у оккупантов не будет другого выбора, кроме как прекратить террористические действия.