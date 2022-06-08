Військовим приходять повідомлення із закликами зрадити присязі, скласти зброю, здаватися в полон або перейти на бік ворога. Підсилюються погрози персональними даними. Окупанти вказують прізвища та ім'я особи, код платника податків, місця реєстрації та дані стосовно чисельності та складу сім'ї.

Читайте також Росіяни готують провокації у Чорному морі

Ворог хоче знизити бойовий дух ЗСУ

Повідомлення приходять через SMS, а також через мобільні месенджери: "Телеграм", "Вайбер", "Сігнал" або "Ватсап". У тексті мовиться про нібито точне встановлення місця перебування військового. Зазначаються, мовляв, у випадку продовження служби, по місцях проживання бійця та його сім'ї буде завдано точних ракетних ударів.

Такі погрози спрямовані на те, аби дестабілізувати морально психологічний клімат у підрозділах ЗСУ, посіяти сумніви та знизити бойовий дух.

Дані у погрозах застарілі

Зазвичай зазначені персональні дані осіб вже застарілі. Часто буває так, що людина давно змінила місце реєстрації, переїхала в іншу місцевість, змінила підрозділ, у якому проходила військову службу або припинила проходження військової служби взагалі.

Тобто погрози є звичайними маніпуляціями. У Генштабі зазначають, що такі дії ворога є одним із видів психологічної атаки, яка не підкріплюється жодними конкретними діями. Тому закликають вірити тільки перевіреній інформації.



Приклад погрози окупантів / Фото Генштабу ЗСУ

Погрози Катерині Прокопенко

Дружина одного з командирів оборонців Маріуполя Дениса Прокопенка, Катерина, розповіла, що до неї часто дзвонять російські хейтери. Річ у тім, що номер дівчини розмістили у російських соцмережах. Телефонують з погрозами. За словами Катерини, роблять це для ще більшого розхитування нервів.

До слова, напередодні Путін пригрозив бити ракетами "туди, куди ще не бив". Усе через поставки зброї Україні. Секретар РНБО Олексій Данілов відповів російському диктатору. Він наголосив, що капітуляцію має підписувати Росія. Однак те, що Путін може своїми ракетами пошкоджувати будь-яке наше місто, – це факт.

Дивіться більше – Путін вже погрожує Заходу, у МВС оцінили нові постачання зброї: відео