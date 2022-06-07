Дружина одного з командирів оборонців Маріуполя Дениса Прокопенка, Катерина, поділилась подробицями в ефірі національного телемарафону. Вона розповіла, що чоловік їй дзонив з невідомого номера, повідомляє 24 канал.
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Погрози російських хейтерів
За словами Катерини Прокопенко, до неї також часто телефонують російські хейтери.
Роблять це для ще більшого розхитування нервів. Дають різні коментарі і погрози і все, що хочеш. Це тому, що мої номери з'явились на російських деяких каналах і статтях,
– каже вона.
З іншими дружинами захисників Маріуполя та родичами Катерина на зв'язку. Вони створили асоціацію родин захисників Азовсталі і в рамках цієї асоціації тримають зв'язок. Зараз організовують різні події і залучили багато людей вже.
Що відомо про перебування захисників
За словами Прокопенко, наразі рідні знають те, що їм кажуть. Тобто, що захисники в полоні перебувають у задовільних умовах.
"Це єдина інформація, яка в нас є. Ми плануємо залучити Червоний Хрест, бо його обов'язок дослідити справжні умови. Наразі ж є лише російська сторона, яка транслює картинку, що там відбувається. Ми не знаємо, це постанова чи правда, тому нам потрібна незалежна сторона", – каже Катерина Прокопенко.
Останні новини про захисників Маріуполя
- Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомляв, що зараз 2 439 українських оборонців, які героїчно захищали Маріуполь й виконали усі завдання керівництва, вимушено потрапили у полон росіян. За його словами, там вони перебувають не внайкращих умова, але живі та здорові й з ними все добре. У них є їжа та вода й усім слід розуміти, що вони в лапах ворога.
- Як запевняв президент Володимир Зеленський, оборонці Маріуполя стали "публічними полоненими", тому країні-агресорці невигідно застосовувати тортури проти наших захисників. Зараз над визволенням українських військових працює Головне управління розвідки Міноборони України. Результатом цієї роботи має бути повернення оборонців додому.
- Також російські окупанти передали Україні перші тіла українських захисників, які боронили маріупольський завод "Азовсталь". Сталося це у межах обміну тілами 4 червня. Тіла, витягнуті з "Азовсталі", були серед тих, які обміняла Україна та Росія у кількості 160 на 160. Десятки тіл бійців, витягнутих з руїн розбомбленого заводу, доставили до Києва, де проводиться аналіз ДНК для ідентифікації останків.
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