Жена одного из командиров защитников Мариуполя Дениса Прокопенко Катерина поделилась подробностями в эфире национального телемарафона. Она рассказала, что мужчина ей звонил с неизвестного номера, сообщает 24 канал.

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Угрозы российских хейтеров

По словам Екатерины Прокопенко, к ней также часто звонят по телефону российские хейтеры.

Делают это для еще большего расшатывания нервов. Дают разные комментарии и угрозы и все, что хочешь. Это потому, что мои номера появились на российских некоторых каналах и статьях,

– говорит она.

С другими супругами защитников Мариуполя и родственниками Екатерина на связи. Они создали ассоциацию семей защитников Азовстали и в рамках этой ассоциации поддерживают связь. Сейчас организуют разные события и привлекли многих.

Что известно о пребывании защитников

По словам Прокопенко, сейчас родные знают, что им говорят. То есть, что защитники в плену находятся в удовлетворительных условиях.

"Это единственная информация, которая у нас есть. Мы планируем привлечь Красный Крест, потому что его обязанность исследовать настоящие условия. Сейчас есть только российская сторона, которая транслирует картинку, что там происходит. Мы не знаем, это постановка или правда, поэтому нам нужна независимая сторона", – говорит Екатерина Прокопенко.

Последние новости о защитниках Мариуполя

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщал, что сейчас 2 439 украинских защитников, которые героически защищали Мариуполь и выполнили все задачи руководства, вынужденно попали в плен россиян. По его словам, там они находятся не в лучших условиях, но живы и здоровы и с ними все хорошо. У них есть пища и вода, и всем следует понимать, что они в лапах врага.

Как уверял президент Владимир Зеленский, защитники Мариуполя стали "публичными пленными", поэтому стране-агрессору невыгодно применять пытки против наших защитников. Сейчас над освобождением украинских военных работает главное управление разведки Минобороны Украины. Результатом этой работы должно быть возвращение защитников домой.

Также российские оккупанты передали Украине первые тела украинских защитников, защищавших мариупольский завод "Азовсталь". Произошло это в рамках обмена телами 4 июня. Тела, извлеченные из "Азовстали", были среди тех, которые обменяли Украина и Россия в количестве 160 на 160. Десятки тел бойцов, извлеченных из развалин разбомбленного завода, доставили в Киев, где проводится анализ ДНК для идентификации останков.

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