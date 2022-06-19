Теперь российские кафиры хотят сделать все, чтобы приблизить Украину к переговорам на невыгодных для нас условиях. На этой неделе Россия пыталась это сделать, манипулируя материалами западных медиа.

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Ложь о санкциях и желаниях европейцев

Россия решила ссылаться на материалы западных СМИ. Они писали, что санкции не работают, а Россия увеличила объемы экспорта нефти и угля. Но это была ложь, потому что в действительности же, в статьях говорилось о том, что избыток продукции Россия вынуждена продавать с огромными скидками.

Но и на этом кафиры не остановились. Утверждали, что жители стран Европы якобы желают окончания войны. Риторика была такова, что это их желание, даже если "Киеву придется отказаться от своих территорий". Но данные опроса ECFR, на который ссылается Кремль, говорят другое. В частности, европейцы убеждены: именно Украина должна победить и решать, на каких условиях возможен мир.

Еще российские пропагандистские медиа распространили информацию, что "за кулисами Макрон, Шольц и Драги призвали Украину пойти на уступки Москве". Якобы "инсайдерскую" информацию предоставил колумнист газеты Die Welt К.Шильц, который годами продвигает пророссийские нарративы.

Какие еще фейки распространяла Россия

Перечень российской лжи относительно Украины очень длинный и циничный. Но на информационном фронте мы выигрываем и отбиваем все "атаки" врага. Например, недавно распространялась российская ложь и бред о "биологической провокации со стороны Одесской ОВА и ВСУ". В телеграмм-канале минобороны России была лживая публикация о том, что якобы "Вооруженные Силы Украины готовят провокацию с целью обвинения российских сил в нанесении ударов по опасным объектам". Пугали, что может пострадать многие гражданские. Украина быстро все опровергла.

Не обошлось без фейков об "опасных болезнях" . Россияне заявляли, что в Скадовске нашли заброшенное сокрытие сибирской язвы. Но это все с целью запугать украинцев. Таким вбросам не стоит верить. Враг же прекрасно понимает, что у людей на временно оккупированных территориях нет украинской связи. Именно поэтому манипулирует, как хочет. Следует также указать, что эмоциональное состояние у людей на грани, чем россияне и пользуются.

Дошла ложь русская даже до нашей Укрзализныци . К примеру, хотели испугать людей и рассказали, что якобы ручное оружие перевозят в пассажирских вагонах, чтобы не знали россияне. Хотя в действительности вооружение едет в специально оборудованных для этого вагонах. Такими лайф-хаками, возможно, пользуются сами россияне разве. Также говорили, что ракета может попасть в поезд. Но и это не прада, потому что они бьют к месту назначения по заданной траектории.

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