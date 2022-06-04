Российские кафиры всячески пытаются распространить панические настроения среди мирных украинцев. Для достижения своих целей враг придумывает много фейков, направленных и на работу Укрзализныци.

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Фейки об Укрзализныце

В Центре противодействия дезинформации при СНБО собрали наиболее распространенные ложные нарративы о работе "Укрзалізниці". Некоторые из них могли бы посоревноваться с произведениями о фантастике.

"Ручное оружие перевозят в пассажирских вагонах, чтобы не знали россияне"

Все оружие, которое нам предоставляют западные партнеры для борьбы с российскими оккупантами, перевозят в специально оборудованных вагонах и других маршрутах, чем те, по которым курсируют пассажирские поезда. Никто не собирается подвергать мирных украинцев не дополнительную опасность.

"Ракета может попасть в движущийся поезд"

Все ракеты, которые используют российские оккупанты в войне против Украины, двигаются по предварительно заданной траектории к объекту назначения. Вероятность попадания ракеты в движущийся поезд меньше, чем возможность найти среди россиян свободного человека, который готов к активному сопротивлению режиму.

"Поезда двигаются с задержкой, невозможно гарантировать время прибытия"

Маршруты поездов могут меняться из-за боевых действий или в случае обстрелов российскими оккупантами железнодорожной инфраструктуры. Также "Укрзалізниця" планирует маршруты таким образом, чтобы прибытие поезда в пункт назначения не приходилось на комендантский час.

"Если поезд отменят – средства не вернут"

Укрзализныця возвращает средства в случае отмененных из-за войны поездов. Таким образом, покупателям не стоит беспокоиться о том, что "средства могут исчезнуть".

Потуги российской пропаганды: последние новости

Российские спецслужбы создали телеграмм-канал , который "собирает средства на ВСУ". Он называется "НачШтабу", всех украинцев призывают быть бдительными и не помогать врагу в войне против Украины.

Враг до сих пор пытается убедить всех , что "никакой войны нет", а также подло использует в своих целях детей. Также на временно оккупированных территориях захватчики хотят восстановить советские памятники.

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