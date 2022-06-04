Телеграмм-канал "НачШтаба" 3 июня опубликовал сообщения о сборе денег для украинских защитников и защитниц. От фейковых новостей администраторы сообщества перешли к фейковой помощи.

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Администраторы хотят получить важные данные об ВСУ

Украинцев уверяют, что приобщиться к помощи героям может любой желающий. Для этого нужно только перечислить деньги по указанным в сообщении реквизитам. Администраторы "НачШтаба" не скрывают, что как донаты пригодятся, в частности, российские и белорусские рубли.

Между тем, у представителей частей и подразделений ВСУ просят предоставить списки всего им необходимого.

Изначально телеграмм-канал "НачШтаба" создали вроде бы для украинских военных. Этакая площадка, где можно поделиться мыслями и информацией о собственных буднях. В "По ту сторону новостей" объяснили, что это значит.

В сетевых обсуждениях подробностей военной службы могут фигурировать данные о местах дислокации воинских частей, численности и составе подразделений, состоянии техники, вооружении и тому подобное. Именно эта информация для противника "на вес золота",

– говорится в сообщении.

Особенно активно рекламируют телеграмм-канал русские и пророссийские СМИ. Не молчат также "лидеры мнений" с временно оккупированных территорий Донбасса. Это еще раз показывает, на что действительно направлен ресурс.

ВСУ не имеют никакого отношения к телеграмм-каналу "НачШтаба"

Еще в феврале 2021 года ВСУ официально заявили, что к телеграмм-каналу "НачШтаба" не имеют никакого отношения. Украинские герои подчеркнули: ресурс создали российские спецслужбы, чтобы вводить пользователей в заблуждение. Его цель – распространение фейков о наших защитниках, а также сбор информации об украинской армии.

В то же время, к сожалению, по состоянию на июнь 2022 телеграмм-канал продолжает функционировать. Между тем, его "волонтерская помощь", очевидно, – еще одна попытка ФСБ получить данные об ВСУ.

"Предоставляя каналу "списки всего необходимого" можно раскрыть информацию о численности и составе частей и подразделений, о недостатке вооружения и техники, о местах дислокации, – предупредили в "По ту сторону новостей".

Украинцев призывали перечислять деньги только проверенным волонтерам. В частности, фонду "Вернись живым".

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