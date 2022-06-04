Російські окупанти усіляко намагаються поширити панічні настрої серед мирних українців. Для досягнення своїх цілей ворог вигадує багато фейків, які були спрямовані й на роботу Укрзалізниці.

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Фейки про Укрзалізницю

У Центрі протидії дезінформації при РНБО зібрали найбільш поширені неправдиві наративи про роботу Укрзалізниці. Деякі з них могли б позмагатися з творами про фантастику.

"Ручну зброю перевозять в пасажирських вагонах, щоб не знали росіяни"

Усю зброю, яку нам надають західні партнери для боротьби з російськими окупантами, перевозять у спеціально обладнаних вагонах та іншими маршрутами, аніж ті, за якими курсують пасажирські потяги. Ніхто не збирається наражати мирних українців не додаткову небезпеку.

"Ракета може влучити у потяг, який рухається"

Усі ракети, які використовують російські окупанти у війні проти України, рухаються по попередньо заданій траєкторії до об'єкта призначення. Ймовірність влучання ракети у потяг, який рухається, менша, аніж можливість знайти серед росіян вільну людину, яка готова до активного спротиву режиму.

"Потяги рухаються із затримкою, неможливо гарантувати час прибуття"

Маршрути поїздів можуть змінюватися через бойові дії або в разі обстрілів російськими окупантами залізничної інфраструктури. Також Укрзалізниця планує маршрути таким чином, щоб прибуття потяга до пункту призначення не припадало на комендантську годину.

"Якщо потяг скасують – кошти не повернуть"

Укрзалізниця повертає кошти у випадку скасованих через війну потягів. Таким чином, покупцям не варто турбуватися про те, що "кошти можуть зникнути".

Потуги російської пропаганди: останні новини

Російські спецслужби створили телеграм-канал, який "збирає кошти на ЗСУ". Він має назву "НачШтабу", усіх українців закликають бути пильними та не допомагати ворогу у війні проти України.

Ворог досі намагається переконати всіх, що "ніякої війни немає", а також підло використовує у своїх цілях дітей. Також на тимчасово окупованих територіях загарбники хочуть відновити радянські пам'ятники.

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