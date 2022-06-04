Сергій Лещенко – радник очільника Офісу Президента – розповів, що на тимчасово окупованих територіях росіяни активно відновлюють радянські пам'ятники. Зокрема, "відкопали" Леніна, повідомляє 24 канал.

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За словами Лещенка, цим абсурдом окупанти намагаються штучно показати, що реалізовують свою так звану політику "денацифікації". Саме її росіяни називають як одну з цілей військової агресії проти України.

Друга причина – щоб відсторонити саму Росію від цієї війни. Показати, що, мовляв, це – не війна, в якій Росія бере участь. Це – війна, в якій реалізовують цілі вже давно зниклого Радянського Союзу,

– зауважив радник керівника ОП.

Окрім того, встановлюючи пам'ятники Леніну, російські загарбники намагаються показати, що змінили на окупованих територіях хоч щось. Однак усі їхні зміни – це лише руйнування та вбивства українців.

Ворог також намагаються зіграти на сентиментах літніх людей в окупованих містах.

У російській пропаганді використовують дітей

Російські пропагандисти цинічно використовують дітей для своєї пропаганди. Після багатьох тижнів руйнувань та вбивств росіяни намагаються хоч якось покращити свій імідж. Жодного успіху у цьому вони, звичайно, не мають.

Одним з героїв російської пропаганди став хлопчик Альоша з Бєлгородської області. Російські пропагандисти розповідають, що він начебто зустрічав з квітами танки, які сунули на українські землі. У Нижньому Новгороді вже навіть з'явилося графіті з Альошою.

Лещенко пояснив, що дитиною росіяни намагаються підмінити минулий символ війни – українську літню жінку. Вона нібито зустрічала загарбника з червоним прапором. Однак жінка відмовилася брати участь у пропагандистькій роботі після того, як росіяни знищили її дім.

Як пропагандисти Кремля міняли риторику щодо війни

Російська армія в Україні зазнає колосальних втрат. Через провали своїх військових російські пропагандисти декілька разів змінювали риторику щодо війни.

Спершу вони поширювали маячню про спецоперація для "денацифікації" та "демілітаризації". Тоді вони розповідали, що начебто швидко окупують Україну. Однак герої ЗСУ завдали Росії величезних втрат. Окупантів ліквідовували, а їхню техніку – знищували.

Щоб приховати провал російських військових, Росія перейшла до "другого етапу". Цього разу Кремль захотів встановити контроль над Донецькою та Луганською областями.

Коли до 9 травня російських військових ще поменшало, а успіхів не було, риторику ще раз змінили. Пропагандисти заговорили про "американські біолабораторії" та перейшли до погроз ядерною зброєю.

Під час треього етапу – повільної окупація Донбасу та оборони окупованого Півдня – російські пропагандисти почали готувати населення Росії до "неочікуваної" воєнної поразки. Цього разу пропагандисти брешуть про збройне протистояння Росії з усіма країнами ЄС та НАТО.

Тим часом Генштаб ЗСУ 3 червня повідомив про 30 950 ліквідованих російських окупантів. Кількість знищених ворогів зростає щодня.

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