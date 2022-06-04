Радника глави Офісу Президента заявив: мовиться про російський фейк, що ЗСУ начебто обстріляли місткості з азотною кислотою на заводі "Азот". Лещенко пояснив, що коли Росія завдала удар, підприємство ще перебувало під контролем українських захисників.

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Це свідчить, що ЗСУ не могли завдати удару по заводу "Азот". Бо це означало б вдарити по власних позиціях.

Тим часом ворог 31 травня проводив штурмові дії на західній частині Сєвєродонецька. Це відбувалося за підтримки російської артилерії.

Саме внаслідок цих дій завдали удар по хімічному підприємству,

– наголосив Лещенко.

Росія заздалегідь готувала провокацію. Власне про це свідчить офіційне подання пропагандистів країни-агресорки. Вони начебто ще на початку травня були "проінформовані", що ЗСУ мають намір здійснити хімічну атаку, підірвавши місткості з хімічними речовинами у Сєвєродонецьку. Росіяни самі "спалили" свій план.

Ба більше, пропагандисти активно анонсували власну ж провокацію у своїх медіа. Згодом Росія завдала удар. А її звинувачення на адресу України – суцільна брехня, як і все, що каже російська пропаганда.

Росія влучили у цистерну з азотною кислотою

Російські окупанти 31 травня завдали черговий авіаудар по Сєвєродонецьку. Сергій Гайдай – очільник Луганської ОВА – близько 19:22 повідомив, що загарбники влучили у цистерну з азотною кислотою, розташовану на місцевому хімзаводі.

Гайдай закликав людей не виходити з укриттів цивільного захисту. Окрім того, очільник ОВА порекомендував місцевим жителям підготувати захисні маски, просякнуті содовим розчином.

Також Гайдай наголосив, що дуже важливо слідкувати за напрямком вітру. Очільник ОВА нагадав, що азотна кислота є небезпечною при:

вдиханні;

ковтанні;

потраплянні на шкіру та слизові оболонки.

Для місцевих жителів Гайдай подав коротку інформацію, як надавати допомогу при інцидентах з азотною кислотою.

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