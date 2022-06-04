Советник главы Офиса Президента заявил: говорится о российском фейке, что ВСУ вроде бы обстреляли емкости с азотной кислотой на заводе "Азот". Лещенко объяснил, что, когда Россия нанесла удар, предприятие еще находилось под контролем украинских защитников.

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Это свидетельствует, что ВСУ не могли нанести удар по заводу "Азот". Потому что это значило бы ударить по своим позициям.

Тем временем враг 31 мая производил штурмовые действия в западной части Северодонецка. Это происходило при поддержке русской артиллерии.

Именно в результате этих действий нанесли удар по химическому предприятию,

– подчеркнул Лещенко.

Россия предварительно готовила провокацию. Собственно, об этом свидетельствует официальное представление пропагандистов страны-агрессорки. Они вроде бы еще в начале мая были "проинформированы", что ВСУ намерены осуществить химическую атаку, взорвав емкости с химическими веществами в Северодонецке. Россияне сами "сожгли" свой план.

Более того, пропагандисты активно анонсировали собственную провокацию в своих медиа. Впоследствии Россия нанесла удар. А ее обвинения в адрес Украины – ложь, как и все, что говорит российская пропаганда.

Россия попала в цистерну с азотной кислотой

Российские оккупанты 31 мая нанесли очередной авиаудар по Северодонецку. Сергей Гайдай – глава Луганской ОВА – около 19:22 сообщил, что захватчики попали в цистерну с азотной кислотой, расположенную на местном химзаводе.

Гайдай призвал людей не выходить из укрытий гражданской защиты. Кроме того, глава ОВА порекомендовал местным жителям подготовить защитные маски, пропитанные содовым раствором.

Также Гайдай подчеркнул, что очень важно следить за направлением ветра. Глава ОВА напомнил, что азотная кислота опасна при:

вдыхании;

глотания;

попадании на кожу и слизистые.

Для местных жителей Гайдай предоставил краткую информацию, как оказывать помощь при инцидентах с азотной кислотой.

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