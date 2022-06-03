Як змінювалася пропаганда Росії протягом 100 днів війни

В перші три тижні війни російські пропагандисти і влада заявляли, що Україні триває спецоперація для денацифікації та демілітаризації. Та казали, що окупують країні за кілька тижнів і все йде чітко за планом.

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Такі цілі війни швидко змінилися через провал "бліцкригу". Наприкінці березня російська влада заявила про "знищення військового потенціалу України" та "повне припинення постачання українських військ ракетами та боєприпасами".

Після цього основою метою другого етапу "спецоперації" Кремль оголосив встановлення контролю над Донецькою та Луганською областями. Вони почали говорити, що "спецоперації" превентивно зірвала широкомасштабний наступ ЗСУ на "ЛНР" і "ДНР" зміщувала увагу з загарбання усієї країни на "звільнення" Донбасу.

Неспроможність загарбання Донецької та Луганської області до 9 травня змусила окупантів змінити риторику. Невдалий наступ ворога майже за усіма напрямками та допомога Україні зброєю переросли в історії про "американські біолабораторії" та погроз ядерною зброєю.

Третій етап – повільна окупація Донбасу та оборона окупованого півдня. Під час нього російські пропагандисти почали готувати населення Росії до неочікуваної воєнної поразки. Щоб применшити ганьбу від можливого програшу, війну обговорюють як збройне протистояння Росії з усіма країнами ЄС та НАТО.

Пропаганда розганяє такі тези:

"Росія воює проти всього цивілізованого світу";

"В Україні військові мотивовані, бо воюють за свою Батьківщину";

"У Росії обмежені можливості з матеріально-технічного забезпечення свого війська";

"Підтримка Китаю та Індії не є безумовною";

"Загалом ситуація, в якій опинилася Росія, не є нормальною та з неї треба виходити";

"Ми всіх переможемо ядерною атакою, треба про щось домовлятися, але капітуляція неможлива".

Замовчування втрат

Розмови про втрати російської армії теж змінювались. Наприкінці березня міноборони Росії визнавало загибель 1351 своїх військових, то сьогодні російські пропагандисти говорять інакше, вони переконують населення, що війська практично не зазнають втрат через зміну тактики

Тези іноземних пропагандистів

Війну в Україні на користь Росії коментували здебільшого ексофіцер та політики. Близько 40 західних експертів просували 3 наративи про: мережу біологічних лабораторій в Україні, НАТО та США, які спровокували Росію на знищення українців та неминучу перемогу армії Росії.

У перший місяць експерти намагалися обґрунтувати напад Росії та розповідали про розробку в Україні зброї масового ураження, спрямованої винятково на росіян

У березні – квітні пропаганда Росії через колишніх військових США та Європи намагалася перекласти провину за агресію на НАТО та США, наголошуючи, що "Захід продовжує провокувати Росію на ще більшу агресію". У травні ті ж західні "експерти" просили США та ЄС схилити Україну до капітуляції.

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