На всій земній кулі неможливо знайти такого впертого у своїй дурості народу, як росіяни. Це єдина нація, яку відсутність результату не хвилює взагалі, а вносити корективи у свої дії вони здатні лише після якоїсь трагедії.

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Черговий фейл росіян

Дайте дурневі якусь ідею – і він буде носитися з нею вічно. Принаймні, про російських пропагандистів та окупантів сказати щось інше просто неможливо.

Попри те, що в їхню недолугу брехню про те, що в Україні розробляють якусь біологічну зброю, не вірить навіть їхнє недалеке населення, а деякі російські вчені навіть виступили із заявою, що це повна маячня, росіяни не втомлюються вкотре переписувати та переказувати одну й ту ж брехню. Цього разу вони захотіли "вразити" нею самих українців.

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині проходить вдало, тому окупанти під час відступу грабують мирне населення та знущаються з цивільних. Окрім того, ворог усіляко намагається налаштувати мешканців проти української влади.

Не обійшлося без фейків про "небезпечні хвороби": росіяни заявили, що у Скадовську знайшли покинуте заховання сибірської виразки. Втім, усі українці розуміють, що єдина небезпечні виразки в Україні – це самі росіяни та "русскій мір", які нам обов'язково вдасться подолати.

Брехня російської пропаганди: останні новини

На "день Росії" хакерам вдалося зламати головні телеканали росіян та показати усю правду про війну проти України, особливий акцент вони зробили на шалених втратах окупантів. Росіяни нарешті почули про те, що їхня країна не має жодного майбутнього, а увесь світ з покоління в покоління передаватиме знання про те, що вони злочинці, мародери та убивці.

Українцям не варто сподіватися на внутрішній протест росіян – пропаганда вимила їм з голови абсолютно усе, що не потрібне для забезпечення життєдіяльності організму. Лиш трішки більш як 10% росіян виступають проти війни, але й вони не збираються активно висловлювати свою позицію.

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