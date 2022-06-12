Російські окупанти попри шалені втрати не збираються припиняти війну проти України. Їхнє недолуге населення також готове терпіти усі наслідки санкцій та міжнародну ізоляцію, аби лише підтримати хворі імперські амбіції їхнього диктатора.

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Росіяни підтримують війну проти України

У рамках дослідження "100 днів. Українці та війна", яке тривало з 1 по 4 червня, в українців запитали про їхній досвід спілкування з родичами та друзями з Росії після повномасштабного вторгнення російських окупантів. Результати дуже красномовні: сподіватися на будь-яку підтримку та допомогу зсередини Росії українцям не варто, адже більшість громадян "немитої" активно підтримують наше знищення.

Лише 13% росіян, з якими спілкувалися українці, засуджують Путіна та розв'язану проти України війну. 5% росіян налаштовані дуже агресивно та виправдовують усі злочини їхньої армії.

8% росіян намагаються переконати українців у тому, що "винні обидві сторони". Лише мозок росіянина може помістити у собі модель, де жертва винна у злочині проти неї.

П'ята частина росіян перелякано намагається перевести розмову на інші теми та не обговорювати війну, приблизно така ж кількість сліпо цитує тези пропагандистів та переконує українців, що "Росія їх визволяє".

Що ж, українцям варто готуватися не лише до тривалої війни, а й до того, що майже кожен громадянин Росії підтримує плани Путіна щодо повного знищення України та нашого народу. Відтак, нам потрібно буде докласти й максимальних зусиль, щоб зробити ізоляцію цих хворих людей якомога жорсткішою, щоб він їхніх збочених фантазій більше не постраждала жодна нація.

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Росіяни хотіли імітувати підтримку Путіна в тимчасово окупованому Мелітополі та вигадали організувати автопробіг. Окрім розтриньканого мільйона рублів та ганьби окупанти не мають чим похизуватися.

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