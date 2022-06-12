Хрест, вінок та спалений російський паспорт: як минула акція

Біля посольства держави-агресорки українці поставили жалобний вінок. Про це з місця події повідомляє 24 канал.

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На паркані будівлі повісили банер зі словами "Останній день Росії". Ба більше, активісти навіть принесли похоронний хрест, на якому написали "російський окупант".



Хрест для могили російський військових, які прийшли вбивати українців / Фото Валентини Поліщук для 24 каналу



Напис біля посольства Росії / Фото Валентини Поліщук для 24 каналу



Вінок для похорону Росії / Фото Валентини Поліщук для 24 каналу



Акція "Останній день Росії" / Фото Валентини Поліщук для 24 каналу

До речі, на акцію активісти принесли російський паспорт, який ворог зараз так активно намагається видати мешканцям тимчасово захоплених територій. До речі, херсонці масово ігнорують примусову паспортизацію. Російська пропаганда поширює фейки про те, що в черзі по ворожі документи стоять 4 тисячі людей. Насправді, за даними Оперативного командування "Південь", російський паспорт отримали лише 20 близько 20 колаборантів.

Під посольством Росії у Києві документ держави-агресорки показово спалили.

Активісти спалили російський паспорт біля посольства держави-агресорки / Фото Валентини Поліщук



Акція "Останній день Росії" / Фото Валентини Поліщук



На акцію прийшли кілька десятків людей / Фото Валентини Поліщук для 24 каналу



Акція "Останній день Росії" / Фото Валентини Поліщук для 24 каналу

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Біля посольства Росії відбулася акція / Фото Валентини Поліщук для 24 каналу



Акція біля російського посольства / Фото Валентини Поліщук для 24 каналу



Російське посольство у Києві оточене колючим дротом / Фото Валентини Поліщук для 24 каналу

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