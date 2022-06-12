Российские оккупанты, несмотря на бешеные потери, не собираются прекращать войну против Украины. Их бестолковое население также готово терпеть все последствия санкций и международную изоляцию, лишь бы поддержать больные имперские амбиции их диктатора.

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Россияне поддерживают войну против Украины

В рамках исследования "100 дней. Украинцы и война", которое длилось с 1 по 4 июня, у украинцев спросили об их опыте общения с родственниками и друзьями из России после полномасштабного вторжения российских оккупантов. Результаты очень красноречивы: надеяться на любую поддержку и помощь внутри России украинцам не стоит, ведь большинство граждан "немытой" активно поддерживают наше уничтожение.

Только 13% россиян, с которыми общались украинцы, осуждают Путина и развязанную против Украины войну. 5% россиян настроены очень агрессивно и оправдывают все преступления их армии.

8% россиян пытаются убедить украинцев в том, что "виновны обе стороны". Только мозг россиянина может поместить в себя модель, где жертва виновна в преступлении против нее.

Пятая часть россиян испуганно пытается перевести разговор на другие темы и не обсуждать войну, примерно такое же количество слепо цитирует тезисы пропагандистов и убеждает украинцев, что "Россия их освобождает".

Что ж, украинцам следует готовиться не только к длительной войне, но и к тому, что почти каждый гражданин России поддерживает планы Путина по полному уничтожению Украины и нашего народа. Следовательно, нам нужно будет приложить и максимальные усилия, чтобы сделать изоляцию этих больных людей жестче, чтобы их извращенных фантазий больше не пострадала ни одна нация.

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