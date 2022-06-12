Россияне хотели показать своему руководству, что в оккупированном Мелитополе все у них хорошо, а народ поддерживает российского диктатора Владимира Путина. Намерение врага провалилось – люди не захотели поддерживать оккупантов даже за деньги, то есть, российские бумажки.

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Фиаско с автопробегом

В Мелитополе российские кафиры решили провести масштабный автопробег в поддержку Владимира Путина. На его организацию россияне выделили миллион рублей. Об этом 24 каналу сообщили источники в разведке.

Организаторы начали громко призывать людей присоединиться к автопробегу и обещали платить деньги. Результат организации автопробега показал, что мелитопольцы не собираются подыгрывать врагу даже за деньги и знают, что вскоре ВСУ выгонят оккупантов из их города.

В общей сложности на миллион рублей оккупантам удалось собрать на автопробег всего 8 автомобилей. 2 водителя отказались цеплять на свой автомобиль российский флаг – они очень боятся мести местных, ведь коллаборация с врагом может стоить больше, чем заплатят россияне.

Ситуация на оккупированных территориях: коротко о последних новостях

Во временно оккупированном Херсоне захватчики решили устроить помпезное празднование дня России. Наши граждане ярко показали оккупантам, что ничего общего с Россией нет - на концерте было больше "артистов" , чем зрителей. Подобная ситуация повторилась в других населенных пунктах Херсона – люди массово проигнорировали мероприятия, организованные российскими кафирами.

Ранее в том же Херсоне россияне провалили выдачу паспортов своего изолированного и никому не нужного государства. Они предлагали за получение этого "документа" деньги, а также ввели множество правил, очень усложняющих жизнь украинцев на временно оккупированных территориях. Наши героические граждане не сдаются и верят, что нашим отважным воинам удастся прогнать врага как можно скорее.

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