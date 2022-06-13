За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, представники влади та правоохоронних органів чітко розуміють, що концепція розподіленої чи колективної відповідальності громадян Росії є хибною. Адже кожен, хто підтримує "спецоперацію" постами у соцмережах, хто сплачує податки у російський бюджет, або просто стежить за війною з екранів телевізора, є співучс до агресії проти України.

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Російське суспільство цілком свідомо ненавидить Україну, як би хто не намагався цього приховати. Росії потрібна справжня денацифікація, яка передбачатиме не тільки удаване каяття її громадян, але й реальну відповідальність за скоєне.

Рано чи пізно кожен отримає вирок

Як би пересічні росіяни, місцеві чиновники, поліцейські чи військовослужбовці не намагалися сховатися за колективною відповідальністю за вбивства українців та інші злочини, у них нічого не вийде. Адже положення міжнародних та українських законів дозволяють притягати до цілком реальної кримінальної відповідальності.

Фактично кожен член партії "Єдина Росія", кожен російський посадовець, правоохоронець, спецслужбіст, військовий чи просто рядовий житель Бурятії може вважатися дотичним до воєнних злочинів країни-агресорки.

З точки зору законодавства, ледве не кожен громадянин Росії є дотичним до геноциду українців. І якщо провина посадовців та працівників режиму є цілком очевидною, то звичайні росіяни можуть вважатися воєнними злочинцями через публічні заклики, підтримку знищення українського народу та фінансування російської агресії шляхом сплати податків тощо.

Кожен пост у соцмережах з підтримкою війни, кожна літера Z, перевдягнення дітей у військову форму, носіння "колорадської" стрічки може бути трактоване будь-яким судом світу як публічний заклик до геноциду або як схвалення агресивної війни Росії проти України.

То ж, рано чи пізно кожен громадянин Росії може отримати вирок, а судам доведеться визначати ступінь провини всіх без виключення росіян.

Покарання не буде відкладеним



Те, що путінський режим саджає людей за репости та вислови проти війни – злочин проти власного народу. Однак це не має нічого спільного з відповідальністю за геноцид. У нашому випадку підтримка бойових дій в Україні або заклики до знищення українців призводять до реальних смертей. Тобто злочин навіть може вважатися закінченим,

– зазначили джерела 24 каналу в СБУ.

Ті росіяни, які вважають, що притягнення їх до реальної відповідальності є чимось ефемерним, помиляються. Адже коли міжнародна спільнота дійде до висновків про обґрунтованість позиції України щодо персональної провини громадян Росії, в усьому цивілізованому світі почнуть діяти. Аби не перевантажувати судову та правоохоронну систему, з кожної країни, цілком ймовірно, почнуть депортацію всіх росіян. Через це низка країн вже припинила видачу віз росіянам.

Тих, хто брав участь в антиукраїнських акціях за кордоном, абсолютно точно саджатимуть за ґрати. Крім того, заарештовуватимуть будь-якого з російських посадовців, як тільки вони вирішать поїхати навіть до дружніх для Росії країн. Адже ані в Казахстані, ані в Туреччині чи Грузії влада не йтиме проти міжнародного законодавства. Звичайні ж росіяни за замовченням можуть вважатися заочно заарештованими.

Інтерпол вже почав перевірку росіян

Хоча станом на початок червня питання введення персональної відповідальності за російські злочини ще не є загальноприйнятим, в Інтерполі вже почали перевіряти особу кожного громадянина Росії, що перебуває за кордоном. І вже є факти перших затримань зі звинуваченнями у схваленні агресивної війни Росії проти України.

То ж, кожного, хто в будь-який спосіб дотичний до воєнної машини Росії, рано чи пізно відповість за це перед законом. Безвідносно до того, чи він був волонтером, військовим ЗС Росії, спецслужбістом, поліцейським чи просто тим, хто підтримує Путіна. Особливо ж невідворотнім покарання буде після перемоги України, адже тоді сховатися від покарання ніхто не зможе навіть на території Росії.