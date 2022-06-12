Світлини з результатом дій хакерів опублікував російський письменник та журналіст Андрій Шипілов.

Важливо Я "помирав" уже тричі, – іноземний доброволець розповів про фейки пропагандистів Путіна

"Прямо зараз, 12:30, 12 червня, у реальному часі, знімаю з екрану тещиного телевізора. Не знаю, як у вас, а у нас усі центральні російські телеканали зламані якимись добрими людьми, по колу йдуть ролики з правдою", – написав Шипілов.

На каналі телеканалі "Россия" говорили, що війна в Україні негативно вплинула на гаманець росіян. Зазначали про "повний розвал економіки всередині країни", зниження експорту газу, збільшення вартості споживчого кошика та зникнення багатьох товарів з прилавків магазинів.



"Россия" / Фото Скриншот з відео

На "Первом канале" розповіли про російські втрати у війні, зокрема про понад 30 тисяч загиблих. Крім того, повідомили, що корупціонери та генерали "розкрали військовий бюджет й тепер російська армія виявилася не підготовлена до будь-яких реальних бойових дій".



"Первый канал" / Фото Скриншот з відео

На НТВ Росію назвали "країною вдів", "країною злиденної армії", "країною на краю прірви" та "країною без майбутнього".



НТВ / Фото Скриншот з відео

Останні вкиди російської пропаганди

Російські окупанти вигадали фейк про блокаду "Азоту" в Сєвєродонецьку. За словами пропагандистів, там начебто є українські військові. Гайдай спростував брехню.

Російський президент Володимир Путін заявив, що метою Росії стало "повернення" територій, порівнявши сучасні події з часами Петра I. Перш за все, це вказівка для інформаційних військ. Мовляв, російські пропагандисти відтепер мають повторювати це безперестанку і підтримувати таку позицію.

Країна-агресорка поширює в мережі фейки, які, ймовірно, мали б допомогти їй реабілітуватися в очах своїх громадян і підірвати імідж України на міжнародній арені. Новий фейк стосується "біологічної провокації з боку Одеської ОВА та ЗСУ".

Російські силовики намагаються підірвати моральний дух захисників України. Для цього почали проводити психологічні та інформаційні операції.

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