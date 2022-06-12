Фотографии с результатом действий хакеров опубликовал российский писатель и журналист Андрей Шипилов.

Важно Я "умирал" уже трижды, – иностранный доброволец рассказал о фейках пропагандистов Путина

"Прямо сейчас, 12:30, 12 июня, в реальном времени, снимаю с экрана тещиного телевизора. Не знаю, как у вас, а у нас все центральные российские телеканалы взломаны какими-то добрыми людьми, по кругу идут ролики с правдой", – написал Шипилов.

На телеканале "Россия" говорили, что война в Украине негативно повлияла на кошелек россиян. Отмечали "полный развал экономики внутри страны", снижение экспорта газа, увеличение стоимости потребительской корзины и исчезновение многих товаров с прилавков магазинов.



"Россия" / Фото Скриншот с видео

На "Первом канале" рассказали о российских потерях в войне, в том числе о более 30 тысячах погибших. Кроме того, сообщили, что коррупционеры и генералы "разворовали военный бюджет и теперь российская армия оказалась не подготовленной к каким-либо реальным боевым действиям".



"Первый канал" / Фото Скриншот с видео

На НТВ Россию назвали "страной вдов", "страной нищей армии", "страной на краю бездны" и "страной без будущего".



НТВ / Фото Скриншот с видео

Последние вбросы российской пропаганды

Российские оккупанты придумали фейк о блокаде "Азота" в Северодонецке. По словам пропагандистов, там якобы есть украинские военные. Гайдай опроверг ложь.

Российский президент Владимир Путин заявил, что целью России стало "возвращение" территорий, сравнив современные события с временами Петра I. Прежде всего, это указание для информационных войск. Мол, российские пропагандисты теперь должны повторять это непрестанно и поддерживать такую позицию.

Страна-агрессор распространяет в сети фейки, которые, вероятно, должны помочь ей реабилитироваться в глазах своих граждан и подорвать имидж Украины на международной арене. Новый фейк касается "биологической провокации со стороны Одесской ОВА и ВСУ".

Российские силовики пытаются подорвать моральный дух защитников Украины. Для этого начали проводить психологические и информационные операции.

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