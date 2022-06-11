Голова Луганської обласної військової адміністрації зазначає, що інформація про блокування "Азоту" повністю брехлива. Очевидно, таким чином росіяни хочуть приховати свої поразки.

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"Хвора фантазія" російських пропагандистів

Інформація про блокування заводу "Азот" – цілковита брехня, яку розповсюджують російські пропагандисти. Всі інші "деталі" описані на скріні – хвора фантазія,
– пише Сергій Гайдай.

Він наголошує, що українські військові наразі тримають промзону Сєвєродонецька і знищують російських окупантів у місті. Голова Луганської ОВА закликав людей вірити тільки в офіційну інформацію.

Фейк про заблокованих українських військових в "Азоті"

Пропагандистські ЗМІ почали поширювати брехню про заблокованих "близько 400 націоналістів" на заводі "Азот" у Сєвєродонецьку. Про це нібито повідомив посол так званої ЛНР в Росії Родіон Мірошник.

Також розповідається про те, що в будівлі є мирні жителі. Їх, за словами вигадника, налічується близько 400.

Фейки Російська пропаганда Сєвєродонецьк
Скриншот пропагандистської статті в Росії / Фото Сергія Гайдая

Ситуація на фронті за даними Генштабу

  • На Волинському та Поліському напрямках білоруські війська надалі охороняють кордон.
  • На Сіверському напрямку росіяни обстріляли з артилерії позиції ЗСУ в прикордонних районах Сумської області.
  • На Харківському напрямку окупанти захищаються, щоб утримати зайняті позиції.
  • На Слов'янському напрямку ворог планує наступати на Слов'янськ, штурмує напрямок Пасіка – Богородичне. На жаль, він має успіх, намагається закріпитися на північно-західній околиці Богородичного.
  • На Лиманському напрямку триває перегруповування та обладнання ворожих військ для наступу на Слов'янськ та Сіверськ.
  • На Сєвєродонецькому напрямку загарбники наступають на Новотошківське – Оріхове. Вони мають частковий успіх, закріплюються на північній околиці Оріхового, продовжують штурмувати Сєвєродонецьк.
  • На Бахмутському напрямку окупанти перегруповуються, щоб наступати на Миколаївку та Комишуваху.
  • На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обстрілює позиції українських підрозділів авіацією та артилерією.
  • На Південнобузькому напрямку росіяни посилюють свої позиції. Було зафіксовано ворожі блокпости із залізобетонних конструкцій, що розташовані поблизу мостів через Північнокримський канал.

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