Ситуація з окупацією Півдня України виявилася доволі неоднозначною. І породила чимало чуток, що інколи межували з відвертими фейками, які активно використовувала російська пропаганда.

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В Офісі Президента визнають, що на цьому напрямку були опущені помилки. Але розбиратися з ними будуть згодом. Про це заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк

"Щодо Півдня України. Росія зайшла в Україну дуже великими колонами з усіх напрямків. Це була велика навала великої країни, яка сконцентрувала певний відсоток своєї живої сили на певних напрямках. Безумовно, ми не можемо сьогодні розбиратися, які тактичні помилки на тому чи іншому напрямку, — це ж війна, її не ведуть ідеально. В Україні завжди хочуть, щоб були ідеальні рішення. Якщо в тебе не буде ідеального рішення, то тебе з'їдять. Певні помилки були. Маленькі чи великі, розберемося потім", – заявив Михайло Подоляк.

Покарання для винних

Однак Михайло Подоляк запевнив, що винним не вдасться уникнути покарання.

Чи були помилки, чи не були? Звичайно, були! Це ж безумовно. Були помилки, розберемося. Відповідальні особи будуть нести відповідальність; ті, хто не відповідальні, – не будуть нести. Сьогодні головне Херсон забрати назад, забрати все, включно з Арабатською стрілкою,

– наголосив Михайло Подоляк.

Він також відреагував на ситуацію з обуренням мешканців окупованих регіонів. Їм не надто сподобалися висловлювання Олексія Арестовича про ситуацію на Півдні та чому його так швидко окупували. Він тоді використав визначення "прої*али".

"Щодо Півдня загалом. Ми точно будемо його деблокувати. Ми точно заберемо назад всі свої міста. Ми точно не програли Південь. Ми точно пам’ятаємо про всіх людей. Ми знаємо, як вони там потерпають. Знаємо, що сьогодні там робить Росія, що вона не випускає людей, що вона заарештовує наших громадян, що вони створюють репресивні органи, які ламають наших людей. Там немає російських настроїв. Ми все це пам’ятаємо. Ми точно повернемо Південь України", – запевнив Михайло Подоляк.

За словами радника голови Офісу Президента, закінченням війни стане те, що Україна звільнить свої території у міжнародно визначених кордонах.

"Давайте все ж закінчимо цю війну і заберемо свою землю назад. Після цього зробимо нормальний кордон, нормальну армію, нормальні європейські економічні відносини, насамперед. Після цього розберемося, хто за що відповідав в будь-який час. Ми ж нікуди не дінемося, усі будемо в цій країні", – відзначив Михайло Подоляк.

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