Боєць Інтернаціонального легіону з Данії Карл Бальдерсон ("Шторм") розповів журналістам 24 каналу, що російські пропагандистські ЗМІ уже тричі писали про його смерть.

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Про версії смерті російських ЗМІ

За однією з абсурдних версій пропагандистів, Карл вирішив взяти сокиру та піти з нею на російський танк, який його "вбив". Звісно, такий фейк швидко спростувався, коли "Шторм" опублікував нові відео та світлини на своїх сторінках у соцмережах.

Фейкова новина про смерть "Шторма" почала поширюватися у соцмережах / Скриншот з Instagram Карла Бальдерсона

Проте, не всі перевірили правдивість новини та поширювали неправдиву інформацію. Карл розповів, що, на жаль, в цю звістку також повірили його побратими з Інтернаціонального легіону та дивилися на нього, як на привида. Але доброволець реагує на такі події лише з посмішкою.

Це забавно. Хай говорять собі скільки захочуть.

Розповсюдження особистої інформації

Також росіяни неодноразово поширювали у своїх телеграм-каналах особисті дані Бальдерсона: паспорт і фото. Та писали, що, на жаль, "найманець" досі живий. Доброволець каже: "Це забавно. Хай говорять собі скільки захочуть."

Росіяни не можуть змиритися з міжнародною підтримкою України / Скриншот з Instagram Карла Бальдерсона

Фейки про "найманців"

Ще з початком війни у 2014 році, російські медіа поширювали фейки, що іноземні добровольці в Україні – лише найманці, яких фінансує українська або американська влада. За вісім років риторика пропагандистів не змінилася. Вони й надалі намагаються довести це.

Проте, приклад Карла Бальдерсона доводить лише протилежне. Боєць пояснив, що тут вони (іноземні добровольці – 24 канал) не отримують жодної зарплатні від української влади. Навіть навпаки: купують всю амуніцію за власні кошти, отримують допомогу від волонтерів і фінансову підтримку від своїх родин і друзів.

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Карл та його побратим з Фінляндії Марк / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Більше про добровольця з Данії Карла Бальдерсона

До приїзду в Україну Карл був звичайною цивільною людиною. Займався бізнесом і працював моряком в Данії. Але в перший день повномасштабного вторгнення Росії на територію України вирішив покинути все та долучитися до лав Інтернаціонального легіону. "Шторм" встиг взяти участь в бойових діях на Чернігівщині. Зараз навчається військовій справі та невдовзі вирушить на Донбас, щоб і надалі проганяти російських окупантів з української землі.

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